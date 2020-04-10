Скончалась вдова бывшего главы французских коммунистов Жоржа Марше

Во Франции в четверг, 9 апреля, после заражения коронавирусной инфекцией скончалась Лилиана Марше, вдова бывшего генерального секретаря французской Коммунистической партии Жоржа Марше. Ей было 84 года. О ее кончине прессе сообщил нынешний глава партии Фабьен Руссель.

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Лилиана Марше (Гарсиа) являлась членом французской компартии с 1952 года и членом исторически связанного с компартией крупнейшего французского профсоюза CGT (Всеобщая конфедерация труда) с 1953 года.

Жорж Марше возглавлял партию с 1972 по 1994 год. В 1981 году он участвовал в президентских выборах, победителем которых стал Франсуа Миттеран. В 1980 году ставшей знаменитой фразой он подчеркнул поддержку, которую жена оказывала ему в избирательной кампании: «Когда я услышал, что Франсуа Миттеран отказался обсуждать идею существования независимой государственной системы обороны, я сказал жене: «Франсуа Миттеран решил больше не поддерживать совместную левую программу. Собирайся, едем в Париж!»

В 2015 году Лилиана Марше подала в суд на мэрию парижского пригорода Вильжюиф в связи с решением сменить название площади, носившей имя Жоржа Марше. Суд решил спор в пользу вдовы коммунистического лидера. За год до того мэрия, традиционно возглавлявшаяся мэром-коммунистом, перешла в правый блок.

Жорж Марше неоднократно приезжал вместе с женой в Советский союз, был гостем всех съездов КПСС. В 1979 году он поддержал ввод советских войск в Афганистан, а в своей книге «Поговорим откровенно» одобрил действия СССР в Праге в 1968 году. В программы визитов в Париж советских лидеров непременно входила встреча с Жоржем Марше. Так, в 1974 году во французской столице состоялась его встреча с тогдашним советским генсеком Леонидом Брежневым.

Во Франции Марше называли «маленьким Сталиным» и «последним сталинистом», как за его убеждения, так и за способы управления партией.

Как отмечает автор книги «Сети Кремля», известный французский историк Сесиль Вессье, французская Компартия получала от СССР деньги на протяжении почти всего существования Советского Союза.

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