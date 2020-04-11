Во Франции восемь миллионов человек получают пособие по временной безработице. Это 84% от зарплаты

Во Франции не менее восьми миллионов человек получают компенсацию от государства за частичную безработицу из-за коронавируса. Речь идет о сотрудниках предприятий, которые временно прекратили работу или снизили объемы производства на период эпидемии. Об этом в субботу, 11 апреля, рассказала министр труда Мюрьель Пенико.

Реклама Читать далее

По словам министра, за неделю число сотрудников, получающих компенсацию, выросло на три миллиона человек. Помощь от государства в частном секторе получает каждый третий работник, а всего эту помощь от властей попросили более 700 тысяч предприятий. Объем выплат составляет 84% от заработной платы, получаемой на руки, для тех, чей оклад не превышает 4,5 SMIC (аналог минимального размера оплаты труда).

Французские власти решили компенсировать зарплаты тех, кто не может выполнять свою работу из-за эпидемии коронавируса, для того, чтобы избежать массовых увольнений. Как рассказала Мюрьель Пенико в интервью телеканалу BFMTV, всего на эти выплаты будет потрачено более 20 миллиардов евро.

«Режим временной безработицы не будет длится вечно. Когда экономика восстановится, государство не должно будет платить зарплаты. И мы будем постепенно, не сразу отказываться от выплат, ведь бизнес будет возобновлять свою работу поэтапно», — отметила Мюрьель Пенико.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться