Во Франции выписали штрафы за барбекю во время карантина

Во французском городе Сент-Этьен на юго-востоке страны полицейские выписали несколько штрафов за незаконное барбекю. Как сообщает радиостанция France Bleu, компания примерно из двадцати человек решила пожарить мясо на гриле на одной из улиц, несмотря на действующий режим всеобщего карантина.

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По данным France Bleu, жители Сент-Этьена попытались пожарить барбекю днем в четверг, 9 апреля. Увидев полицию, около 20 человек, собравшиеся на пикник, бросили продукты и разбежались. Полиции удалось выписать штрафы только двум из них: двое мужчин 25 и 35 лет вернулись к мангалу уже через несколько минут для того, чтобы забрать еду. Как сообщила полиция в твиттере, им выписали штрафы в размере 135 евро.

Как сообщают французские СМИ, жители страны нередко нарушают правительственный декрет, который запрещает появляться на улице без необходимости. По данным Le Figaro на 8 апреля, полиция выписала более 500 тысяч штрафов за три недели карантина, то есть около 25 тысяч в день.

Ранее власти Франции объявили, что на время пасхальных выходных усилят контроль за соблюдением мер, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. 13 апреля в стране объявлен нерабочим днем — христиане отмечают Светлый понедельник. Однако все религиозные службы пройдут без прихожан, а в МВД настаивают на строгом соблюдении карантина.

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