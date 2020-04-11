Во Франции завели дело по факту угроз медсестре из-за коронавируса

О случаях угроз и оскорблений в адрес медицинских работников со стороны их соседей уже упоминал и премьер-министр Франции.

Во Франции прокуратура завела дело по факту угроз в адрес медицинской сестры, от которой потребовали «как можно скорее» покинуть дом, чтобы не «заразить» соседей.

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Инцидент произошел на юго-востоке страны, неподалеку от Сент-Этьена, в городе Рив-де-Жье с населением 15 тысяч человек.

Медсестра, живущая в многоквартирном доме, получила записку, в которой говорилось: «…Вы представляете опасность для всех (…), если в доме появится хоть один случай Covid-19, вы будете нести полную ответственность. Покиньте это место как можно скорее!!!».

Как сообщила газета Le Monde, прокуратура Сент-Этьена завела уголовное дело в отношении авторов послания.

Напомним, ранее русская редакция RFI рассказывала о многочисленных случаях угроз в адрес французских медицинских работников в связи с тем, что их соседи «опасаются заражения» коронавирусом.

О проблеме уже высказывался премьер-министр Франции Эдуар Филипп. «Когда наша страна сталкивается с кризисом такого масштаба, мы видим как проявления самого светлого, так и примеры самого мрачного, что есть в человеческой природе», — сказал глава правительства, уточнив, что среди «самого мрачного» — «возмутительные слова некоторых людей» «в адрес медсестер, помощников медсестер или врачей», живущих с ними по соседству.

Тем не менее, премьер подчеркнул, что светлых примеров гораздо больше.

В частности, каждый вечер в 20 часов сотни тысяч французов выходят на балконы и аплодируют врачам в знак благодарности за их самоотверженную работу. Ближайшее обращение президента Макрона к народу 13 апреля специально намечено на 20.02, чтобы не нарушать эту традицию.

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