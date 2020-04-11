В больницах Франции за сутки от COVID-19 скончались 353 человека. Число пациентов в реанимации падает

Во Франции за сутки число жертв коронавируса в больницах выросло на 353 человека. Об этом сообщил руководитель Главного управления здравоохранения французского минздрава Жером Саломон. Он добавил, что уже третий день подряд число пациентов в реанимации снижается. В отделении интенсивной терапии находятся 6880 пациентов.

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Согласно обновленным данным, в домах престарелых с начала эпидемии от последствий коронавируса скончались 4889 человек. Всего от COVID-19 умерли 13 832 человек.

«Эпидемия продолжается, мы должны быть осторожны и внимательны. Оставаясь дома, вы спасаете жизни. Мы должны продолжать наши совместные усилия», — отметил Саломон, уточнив, что ситуация во Франции остается тяжелой, а прогнозы на будущее делать пока рано. До этого в Елисейском дворце сообщили, что карантинные меры, которые должны были быть сняты на следующей неделе, будут продлены.

Накануне Жером Саломон объявил, что от последствий коронавируса скончались более 13 тысяч человек, однако число пациентов в реанимации уменьшилось. Тогда он сравнил эту динамику с «тусклым лучом солнца» и выразил надежду на то, что Франции удается «сгладить» кривую коронавируса. Представитель министерства здравоохранение также отмечал, что у французских исследователей есть сомнения относительного того, вырабатывает ли организм антитела при бессимптомном течении заболевания, вызванного коронавирусом.

В Италии за последние сутки от COVID-19 скончались 619 человек, то есть почти на 50 больше, чем накануне. При этом, как сообщают власти, число пациентов с коронавирусом в реанимации продолжает падать. В субботу в отделениях интенсивной терапии находились 3381 человек.

В США число жертв коронавируса за последние 24 часа превысило две тысячи. С начала эпидемии от COVID-19 там скончались 18 860 человек. Коронавирус нового типа в Соединенных Штатах выявили у 500 тысяч человек.

Всего в мире от болезни, вызванной коронавирусом, скончались более ста тысяч человек. При этом в Китае, где впервые выявили COVID-19, его жертвами, согласно официальным данным, стали три тысячи человек. Однако правозащитники поставили под сомнение официальную статистику. По данным американского сайта Radio Free Asia, только в Ухане с 23 по 4 апреля выдали около 45 тысяч урн с прахом.

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