Ради усыновления животных МВД Франции разрешило гражданам выходить из дома

Министерство внутренних дел Франции в субботу, 11 апреля, объявило о том, что «с учетом риска переполнения приютов для животных», внесет изменения в правила карантина для людей. Теперь желающим взять собаку или кошку разрешат поездки в приюты.

Реклама Читать далее

«9 апреля Общество защиты животных (SPA) предупредило правительство о рисках, связанных с переполненностью приютов», — говорится в сообщении МВД. Главным риском в случае, если приюты будут переполнены, является «необходимость» эвтаназии.

Чтобы этого избежать, министр внутренних дел Кристоф Кастанер, проконсультировавшись с президентом SPA Жак-Шарлем Фомбонном и экспертами в правительстве, «принял решение о том, что будет сделано исключение (из правил карантина) для поездок, связанных с усыновлением животных», — сообщили в министерстве.

Исключение вступит в силу с четверга, 16 апреля.

В коммюнике МВД уточняется: ради того, чтобы «снизить риски», усыновители должны соблюдать несколько правил. Во-первых, животное должно быть «заранее выбрано на сайте SPA». Во-вторых, приют будет отправлять усыновителю электронное подтверждение с точным указанием времени визита. В-третьих, «усыновитель» обязан приезжать один. В-четвертых, помимо подтверждения от приюта, он также должен иметь документ, который заполняют на сайте МВД все жители Франции, желающие выйти из дома. В документе нужно отметить строчку «motif familial impérieux» (неотложная семейная причина).

Ранее русская служба RFI рассказывала об информационной кампании, которую проводит французское Общество защиты животных, чтобы убедить хозяев, напуганных эпидемией COVID-19, в том, что нельзя бросать питомцев, — еще и потому, что они не передают вирус людям. На фоне роста числа брошенных собак и кошек, а также с учетом карантина, при котором приютам было запрещено принимать посетителей, в SPA опасались, что животных «придется» усыплять.

Учитывая, что во Франции около 30 миллионов домашних питомцев, будет достаточно того, чтобы 0,5% владельцев выставили свою кошку или собаку за дверь — и на улице их окажется 150 тысяч, что во много раз превышает возможности приютов, говорили в SPA.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться