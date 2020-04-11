Французские флористы заявили о потере 40 миллионов евро из-за коронавируса

Представители Федерации отметили, что после карантина смогут открыться не все цветочные магазины.

Владельцы цветочных магазинов во Франции заявили о потере более чем 40 миллионов евро из-за коронавируса. Месяц назад они были вынуждены приостановить продажи из-за мер, введенных властями для борьбы с эпидемией. В письме, адресованном премьер-министру страны Эдуару Филиппу, члены профильной ассоциации предупреждают, что могут не открыться после карантина.

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Представители Федерации французских флористов рассказали, что потери, понесенные бизнесом, не компенсируются ни государством, ни страховыми компаниями. 90% цветочных магазинов были закрыты и не занимались онлайн-торговлей во второй половине марта и начале апреля.

По словам членов Федерации, флористы ждут обращения Эмманюэля Макрона в понедельник, 13 апреля. В случае, если президент Франции не ослабит карантинные меры и не позволит открыть цветочные лавки через две недели, возможные последствия для малого бизнеса представители отрасли оценивают как катастрофические. 1 мая французы традиционно дарят друг другу ландыши. Для флористов это возможность увеличить объем продаж.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр объявил о беспрецедентном плане по спасению бизнеса, пострадавшего от карантинных мер. Расходы бюджета на экстренные меры поддержки экономики составят 100 миллиардов евро. При этом власти прогнозируют самый серьезный с 1945 года финансовый кризис.

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