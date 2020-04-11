Французы долго сидят на карантине, но быстро ездят: обнародована статистика ДТП

В дни карантина отмечен «тревожный рост числа случаев значительного превышения скорости», отметили в МВД. На фото: сотрудники жандармерии контролируют скоростной режим.

Во Франции обнародовали статистику дорожно-транспортных происшествий за март 2020 года. В середине марта в стране ввели карантин и это серьезно сказалось не только на снижении числа дорожно-транспортных происшествий, но и привело к росту числа нарушений скоростного режима, отметили в МВД.

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Как сообщается в коммюнике Дирекции безопасности дорожного движения, в марте на дорогах Франции погибли 154 человека (на 101 меньше, чем в марте-2019, (- 39,6%)). Значительно снизилось и число получивших травмы — 2443 вместо 4298 (- 43,2%).

В министерстве внутренних дел подчеркивают, что заметное улучшение статистики связано, в первую очередь с тем, что в стране почти половину месяца (с 17 марта) действовал режим карантина.

«Число погибших среди шоферов грузовиков и других профессиональных водителей не снизилось», — отмечается в докладе.

Кроме того, в дни карантина отмечен «тревожный рост числа случаев значительного превышения скорости», заявили в МВД, напомнив, что «безответственное поведение на дорогах так же опасно в этот период, как и в обычные времена».

Более того, в министерстве подчеркнули, что ДТП в период карантина — это еще и очень тяжелая нагрузка на службы «скорой», которые и так перегружены, и, соответственно, — дополнительный риск для всех, кому требуется срочная медицинская помощь.

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