Карантин во Франции: каждые 8 минут мы спасаем жизнь одного человека

Согласно исследованию Имперского колледжа Лондона, только во второй половине марта введенный во Франции карантин позволил избежать 2500 смертей от коронавируса.

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«Каждые 8 минут вы спасаете жизнь. Оставайтесь дома», – написал президент Французской Республики Эмманюэль Макрон в Twitter. Ранее ту же фразу произносили министр здравоохранения Франции Оливье Веран и руководитель Главного управления здравоохранения французского минздрава Жером Саломон.

Эта цифра взята из исследования британских ученых Имперского колледжа Лондона, опубликованного 30 марта 2020. Британцев интересовало, какие методы, кроме лечения в больницах, эффективны против эпидемии коронавируса в 11 европейских странах. Среди главных мер превентивной борьбы с эпидемией был назвал карантин и соблюдение социальной дистанции в полтора-два метра.

Как подсчитали британские ученые, благодаря карантину в Европе удалось избежать от 21 тысячи до 120 смертей. Во Франции цифра спасенных карантином жизней составила 2500 человек в среднем (точнее, от 1000 до 4800). Именно средняя цифра была взята за основу, чтобы показать, без соблюдения карантина в марте во Франции от Covid-19 каждые 8 минут мог умереть один пациент. Или же на 180 летальных исходов в день больше.

Как отмечает издание Le Figaro от 12 марта, карантин во Франции действует уже месяц. Таким образом, без его соблюдения количество смертей во Франции могло быть на 5000 больше.

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