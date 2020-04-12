Опрос: большинство французов против использования мобильных телефонов для отслеживания больных коронавирусом

Согласно опросу, 46% французов готовы установить приложение в смартфоне, позволяющее определить местоположение больных коронавирусом. О возможном введении трекинга при помощи мобильных телефонов заявил 5 апеля глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

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Французские власти не исключают использования мобильной связи для отслеживания перемещений инфицированных коронавирусом граждан, подчеркивая, что оно будет функционировать только на добровольной основе. Подобные приложения действуют во многих странах, где свирепствует эпидемия COVID-19.

Согласно информации газеты Le Monde от 8 апреля, французское правительство запустило проект StopCovid с целью разработать специальное приложение для сдерживания распространения вируса «путем выявления цепочек передачи». Приложение должно информировать пользователей о том, что они оказались рядом с кем-то, сдавшим положительный тест на коронавирус.

В воскресенье, 12 апреля, еженедельник Le Journal du Dimanche (JDD) опубликовал опрос, согласно которому большинство французских граждан высказывается против такой меры. Использовать данное приложение отказались 53% опрошенных. Это означает, что действующая на основе добровольности программа не окажется действенной, отмечают специалисты.

46% опрошенных ответили, что готовы использовать мобильное приложение, а 45% отметили, что установят его на своих смартфонах только в случае, если его использование будет объявлено обязательным.

Среди противников такой «слежки» за больными коронавирусом – большинство сторонников левых политических партий и течений. Против приложения высказались 68% голосующих за «Непокорную Францию» крайне левого политика Жан-Люка Меленшона. Большинство сторонников правящей партии «Вперед, Республика!» наоборот, высказываются за использование трекинга (61%).

Разница во взглядах обнаружилась и между городом и деревней. Так около 50% городских жителей готовы установить приложение на своих мобильных, а в сельской местности их только 37%. И естественно, использование данного приложения – это вопрос возраста. За использование трекинга высказываются 50% людей моложе 35 лет и 44% французов старше 65 лет.

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