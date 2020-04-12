С начала эпидемии Covid-19 во Франции скончались 14393 человек

Общее число пациентов в реанимации в стране составляет 6845, на 35 человек меньше, чем накануне.

За последние сутки количество летальных исходов во Франции составило 561 человек. В то же время министерство здравоохранения Франции сообщает, что за последние 24 часа в реанимации поступило меньше пациентов. Снижение числа поступивших в реанимацию продолжается уже четвертый день подряд, что позволяет говорить о том, что пик эпидемии прошел.

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В настоящее время в больницах страны находится 31826 пациентов с диагнозом Covid-19. 1688 из них поступили за последние 24 часа. Общее число пациентов в реанимации в стране составляет 6845, на 35 человек меньше, чем накануне.

Тем не менее, министерство здравоохранения отмечает, что несмотря на введенный в стране карантин, люди во Франции продолжают заражаться коронавирусом. Поэтому власти настоятельно предлагают гражданам соблюдать меры санитарной изоляции.

В понедельник, 13 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон выступит перед французами в прямом эфире. Ожидается, что он продлит карантинные меры, как минимум, до конца месяца.

С начала эпидемии во Франции подтверждено 95403 случаев заражения коронавирусом, из которых 37.188 находятся в больницах и домах для престарелых.

В соседней Италии за сутки зарегистрировано 431 летальный исход от Covid-19. Это самая низкая смертность от коронавируса с 19 марта.

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