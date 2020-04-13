Лани прогулялись по парижскому пригороду, опустевшему из-за карантина

Две лани прогулялись по опустевшим из-за эпидемии коронавируса улицам города Буаси-Сен-Леже в 17 километрах от Парижа. Видео с животными, которые идут от припаркованных машин к закрытой пиццерии утром в воскресенье, 12 апреля, стало вирусным и набрало почти миллион просмотров во французском интернете.

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Как рассказал телеканалу France 3 снявший видео архитектор Кристоф Легран, лани вышли на улицы парижского пригорода около 8 часов утра. «Я готовил завтрак и услышал странный цокот. Это не было похоже на звук, который издают лошади. Из окна я увидел двух ланей с рогами, которые спокойно переходили с одной улицы на другую», — объяснил он журналистам.

Мэр города Буаси-Сен-Леже Реже Шарбоннье пояснил, что 70% площади коммуны занимают леса или парки. «Иногда мы видим ланей на окраинах по ночам, но они никогда не заходили в центр города. Обычно полиция пытается загнать их обратно в парк. Но на этом видео лани ведут себя спокойно и даже смотрят по сторонам, переходя дорогу».

Retour de la nature en ville Publiée par Christophe Legrand sur Samedi 11 avril 2020

Ранее в пятницу, 10 апреля, интернет-пользователи сообщили о зебре и пони, которые ходили по улицам города Шампини-сюр-Марн в нескольких километрах от Парижа. «Ощущение, что я в Кении», - шутили очевидцы, которым удалось заснять происходящее на видео. По данным Huffington Post, неизвестные освободили животных из местного цирка. После парнокопытные сами вернулись в свои вольеры.

На прошлой неделе Русская служба RFI писала об акуле, которую заметили вблизи пляжа на Лазурном берегу. Эксперты пояснили, что такие рыбы часто встречаются в Средиземном море, но редко приближаются к берегу из-за шума.

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