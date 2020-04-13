Почти 15 000 человек умерли во Франции от COVID-19 с начала эпидемии

За сутки в больницах страны от заболевания скончались еще 335 человек

14 967 умерших от коронавирусной инфекции во Франции с начала эпидемии, — новую статистику обнародовало в понедельник вечером, 13 апреля, французское министерство здравоохранения. За сутки в больницах страны от заболевания скончались еще 335 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в реанимации, продолжает незначительно снижаться пятый день подряд.

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В специальном заявлении вечером 13 апреля Минздрав Франции сообщил, что с начала эпидемии COVID-19 в больницах страны от коронавирусной инфекции скончалось уже 9 588 человек. За последние сутки умерли еще 335 пациентов (сутками ранее — 310 человек). По уточненным данным, в домах престарелых число жертв эпидемии выросло еще на 239 человек — до 5379 погибших.

Во французских больницах с диагнозом COVID-19 сейчас остается 32 113 пациентов. Из них в отделениях реанимации — 6821 человек. Число нуждающихся в интенсивной терапии снижается (незначительно) пятый день подряд, отмечает Минздрав.

С начала эпидемии новая коронавирусная инфекция диагностирована во Франции у более чем 98 тысяч человек, за истекшие сутки 2673 теста дали положительные результаты. Выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности более 27 700 тысяч человек (за сутки домой вернулись 532 переболевших COVID-19 пациента).

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В Италии число жертв COVID-19 превысило 20 000. Как сообщила в понедельник вечером итальянская служба гражданской обороны, за сутки от заболевания скончались еще 566 человек. Общее число жертв эпидемии выросло до 20 465 умерших. При этом, второй день подряд снижается число пациентов в тяжелом состоянии: по данным на 13 апреля, в отделениях реанимации остаются 3260 пациентов. В стране подтверждено 159 516 случаев коронавирусной инфекции: за последние стуки положительные результаты тестов подтвердили заболевание еще 3 153 человек.

В Испании за последние сутки от COVID-19 умерли 517 человек. Новую трагическую статистику в понедельник днем, 13 апреля, сообщили власти второй после Италии европейской страны, наиболее пострадавшей от эпидемии. Суточные показатели смертности в Испании продолжают снижаться, как и число выявленных случаев заражения — 3477 (самый низкий показатель с 20 марта). С начала эпидемии жертвами коронавирусной инфекции в Испании стали 17 489 человек.

717 человек умерли от COVID-19 за последние сутки в Великобритании, где жертвами эпидемии стали уже 11 329 человек. Число погибших преодолело новую символическую отметку. Число подтвержденных случаев заражения выросло до 88 621 человек: за сутки диагноз подтвержден у 14 500 пациентов.

В США губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил в понедельник, что в самом пострадавшем от эпидемии американском штате число погибших от COVID-19 превысило 10 000 человек (10 056 умерших). За истекшие сутки болезнь унесла жизни 671 человека. Правда, как отметил Куомо, впервые за прошедшую неделю суточный показатель смертности оказался ниже 700 погибших.

В больницах штата с диагнозом COVID-19 остается 19 000 пациентов. Всего в США число жертв эпидемии превысило 22 000 человек. Суточная смертность в стране на прошлой неделе составляла порядка 2000 человек. В воскресенье вечером власти сообщили о гибели 1514 человек и снижении смертности в течение двух суток. В стране подтверждено почти 560 000 случаев COVID-19.

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