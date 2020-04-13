Союз предпринимателей предложил французам поработать больше после карантина
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Глава союза французских предпринимателей MEDEF Жоффруа Ру де Безьё заявил, что французам придется работать больше после конца карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Президент организации подчеркнул, что для восстановления экономики под вопрос придется поставить даже отпуска, отгулы и праздничные дни. Профсоюзы посчитали его слова «циничными» и потребовали отказаться от идеи заставить французов «заплатить» за кризис.
Жоффруа Ру де Безье дал вызвавшее скандал интервью газете Le Figaro 10 апреля. «Даже во время войны мы не имели дело с кризисом, который заставил бы нас прекратить практически всю экономическую деятельность во всей стране за 8 дней, — сказал глава союза предпринимателей журналистам. — Рано или поздно нам придется поставить под вопрос продолжительность рабочего дня, нерабочие дни и оплачиваемый отпуск. Это нужно для того, чтобы перезапустить экономику».
По мнению Ру де Безье, для восстановления страны необходимо обеспечить стабильный спрос и увеличить производство, что потребует дополнительных усилий от сотрудников французских предприятий. С позицией главы MEDEF согласились и власти страны. Государственный секретарь по вопросам экономики Аньес Панье-Рунаше в эфире Franceinfo заявила, что после снятия карантина придется работать «больше, чем раньше». «Для того, чтобы создавать общественные богатства, придется засучить рукава», — подчеркнула она.
«Абсолютно неуместно» и «цинично»
По мнению представителей крупнейших французских профсоюзов, оппонентов MEDEF, предложение Ру де Безье является неприемлемым. «Это шокирующие слова, сказанные не к месту. Сегодня многие работают 24 часа в сутки, к примеру, в сфере здравоохранения. Многие трудятся без средств защиты, а платят им не больше МРОТ, — сказал секретарь профсоюза „Рабочая сила“ (Force ouvrière) Ив Верье. — Знаете, я устал от разговоров о том, что сотрудники на удаленке или те, кто временно остался без работы, радуются этому».
Слова главы MEDEF вызвали критику и среди представителей партии президентского большинства «Вперед, Республика!». «Возвращение экономики в нормальное состояние будет происходить постепенно. Нe думаю, что сейчас время требовать дополнительных усилий от кого-либо. Французы не должны расплачиваться за этот кризис, они от него страдают», — рассказал депутат Лоран Сан-Мартен в комментарии BFMTV.
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