Хотели, как в Париже? Чем пропускная система в Москве отличается от французской

В Москве на этой неделе начали введение пропускного режима из-за эпидемии коронавируса. Теперь большинству жителей для того, чтобы передвигаться по городу, необходимо заполнить специальную форму на сайте мэрии. Правозащитники уже заявили, что создание базы пропусков в столице может привести к утечке персональных данных. Во Франции без справки на улицу нельзя выйти уже месяц, но жесткий карантинный режим там не нарушает право на неприкосновенность частной жизни. Русская служба RFI разобралась, чем отличается пропускной режим в Москве от ограничений, введенных в Париже.

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Сообщения о подготовке к введению пропускного режима в Москве СМИ публиковали несколько недель. По первоначальной версии, власти столицы должны были подготовить сложную систему контроля за ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавируса. Следить за горожанами хотели с помощью не только полицейских патрулей, но и тысяч камер видеонаблюдения, местонахождения мобильных телефонов и банковских транзакций. QR-код, как писали журналисты, хотели выдавать для каждого выхода из дома, в том числе для прогулки с собакой и выноса мусора.

Карантин по «китайской» модели в Москве так и не ввели: вначале Сергей Собянин заявил, что жители города и так хорошо соблюдают правила самоизоляции, а после пропускной режим обрел гораздо менее сложную форму. Почему власти отказались от жесткой слежки, вдохновленной антиутопиями, неизвестно. Однако, по мнению IT-экспертов, написать качественную программу, которая бы контролировала москвичей так, как об этом якобы говорилось во внутренней презентации мэрии, за несколько недель просто невозможно.

В итоге пропуск для того, чтобы вынужденно нарушить режим самоизоляции, необходим будет только при передвижении на транспорте. Правда, под это определение попали не только автомобили и такси, но и общественный транспорт, самокаты и велосипеды. Если соблюдать существующие правила, то пешком можно ходить без разрешения.

Для получения пропуска для поездки на транспорте придется указать имя, фамилию, номер паспорта, а также номер транспортного средства или карты «Тройка» или «Стрелка». Также необходимо уточнить цель поездки — для поездок, не связанных с посещением врача или работой, пропуск будут выдавать только два раза в неделю. Процедуру можно пройти на сайте мэрии Москвы или правительства Московской области.

После предоставления всех данных жителю города отправят специальный код, который нужно записать или сохранить на телефоне. На пропуске будет также фигурировать QR-код, однако для проезда по Москве хватит и обычного кода из букв и цифр.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, в понедельник система работала со значительными перебоями, а пропусков нужно было ждать несколько часов.

Система контроля карантина в Москве, которая официально заработает только со среды, по многим параметрам получилась жестче, чем во Франции, где правила карантина во всех городах почти не отличаются. Тут для выхода из дома на сайт заходить необязательно — достаточно от руки заполнить распечатанный официальный формуляр, указать причину выхода из дома и предъявить его вместе с удостоверяющим личность документом в случае проверки. В формуляре также нужно указать имя, адрес, цель и время поездки. Личные данные при этом не собираются, и в случае контроля полицейские их также не записывают.

При поездке на общественном транспорте или автомобиле указывать, как именно вы собираетесь передвигаться по городу, во Франции в справке не нужно. Для того, чтобы воспользоваться такси, водителю также не нужно показывать пропуск — в Москве таксистов обязали проверять его наличие у пассажиров.

Во Франции за «продуктами первой необходимости» в магазин можно выезжать неограниченное число раз в неделю. При этом власти призывают граждан делать это редко и максимально ограничить число выходов из дома.

Более суровыми оказались и правила самоизоляции, объявленные московской мэрией еще 30 марта. Во Франции, в отличие от российской столицы, выгуливать собаку можно в радиусе километра от дома (в Москве эту дистанцию ограничили ста метрами). Не запрещено и заниматься спортом не более часа в день. Правда, французская система контроля за соблюдением изоляции количество выходов на улицу для пробежки проверить не позволяет, и ограничение по часам часто не соблюдается.

Однако французская система соблюдения карантина не позволяет жителям страны делать те вещи, которые в Москве все еще дозволены. Уехать в другой город Франции без серьезной причины не получится — на выходных полиция постоянно усиливает проверки на вокзалах и штрафует парижан, которые хотели уехать в свои загородные дома или сменить место изоляции. В столице власти не запретили уезжать из города.

Избежать проверок, передвигаясь пешком, также не получится — французские власти выписывают штрафы и тем, кто нарушает режим самоизоляции и не пользуется транспортом. Полиция нередко проводит проверки на улицах, подъезжая к прохожим на машинах без опознавательных знаков.

Более жестко контролируют и тех, кто получил пропуска для проезда на работу. В Москва, по словам представителей мэрии, владельцы такого кода имеют право передвигаться по любому маршруту, тогда как во Франции работодателя просят указать не только место жительства сотрудника, но и адрес офиса. Права свободно перемещаться по городу он не дает.

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