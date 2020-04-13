«Эпидемия не обуздана»: Макрон продлил карантин во Франции еще на месяц

Вечером в понедельник, 13 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением к жителям страны. Он объявил о продлении карантинных мер до 11 мая, пообещав после этой даты постепенный выход из изоляции. «Если условия позволят», – добавил глава государства.

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Карантин во Франции продлится до понедельника 11 мая. Это единственный способ замедлить распространение эпидемии COVID-19 и позволить медикам лечить больных, объяснил Эмманюэль Макрон. Выход из карантина «станет возможным, если мы будем соблюдать все правила и распространение вируса действительно остановится», предупредил он.

Постепенное возвращение к жизни

Однако не стоит ожидать, что вся страна вернется к прежней жизни в одночасье. Выход из карантина будет постепенным, его условия могут меняться в зависимости от обстоятельств, сообщил президент. В первую очередь вернуться к работе смогут те предприятия, которые смогут обеспечить соблюдение правил гигиены и защиты своих работников от возможности заражения коронавирусом.

Эмманюэль Макрон также пообещал открыть в мае средние школы и лицеи, а учащимся высших учебных заведений объявил, что занятий у них не будет до начала лета. В ближайшее время правительство должно решить, как будут проводиться экзамены во всех учебных заведениях страны.

После 11 мая не все смогут вернуться к работе: рестораны, театры и кинотеатры, кафе, отели, музеи будут закрыты. Различные фестивали и другие массовые мероприятия не смогут проводиться как минимум до середины июля. Границы Франции с неевропейскими странами также пока останутся закрытыми — «до особого распоряжения».

Еще дольше (после 11 мая) соблюдать карантин придется находящимся в группе риска — хронически больным людям и престарелым. Для них точной даты выхода из карантина Макрон не назвал.

Условия выхода из карантина

«Когда всё закончится и начнется жизнь как прежде? У нас нет ответа», – отметил президент Макрон в своем телеобращении. По предварительным данным, очень малое число французов перенесло коронавирусную инфекцию, поэтому так называемого «коллективного иммунитета» в обществе пока нет. Коронавирус удастся полностью победить, только создав вакцину или найдя успешный метод лечения. В связи с этим президент пообещал увеличить субсидии ученым и отметил, что во Франции больше, чем в любой другой европейской стране, проводятся клинические исследования противовирусных медикаментов.

Кроме этого, президент Макрон пообещал, что в стране будет проводиться больше тестов на COVID-19, призвав все частные лаборатории сотрудничать с властями. Известно, что во Франции тестов в настоящее время не хватает, поэтому они будут проводиться вначале только медицинскому персоналу и самым уязвимым категориям населения – пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Затем — с 11 мая — тесты будут проводить тем французам, у которых будут замечены симптомы заболевания. «Всех французов тестировать бессмысленно», – отметил Макрон.

Президент пообещал также к 11 мая обеспечить все население защитными масками.

Mea culpa французских властей

Выразив благодарность французским медикам, пожарным, военным, фармацевтам, которые «находятся на передовой» в борьбе с коронавирусом, Эмманюэль Макрон признал, что власти страны не были готовы к началу эпидемии. «Были ли мы готовы к кризису? – Недостаточно», – произнес он, указав на постоянную нехватку защитных масок, антисептических гелей или перчаток для медработников. «Но как везде в мире, мы держимся, адаптируемся», – произнес президент, отметив, что производство масок в стране увеличилось в пять раз.

Новая организация общества

В конце своей речи Эмманюэль Макрон пообещал французам новое пост-коронавирусное общество, которое будет лучше готово к новым кризисам. Общество более социальное, справедливое, сплоченное, экологическое, творческое и мобилизованное.

«Нас считали недисциплинированным народом, но вот мы соблюдаем правила, которые являются одними из самых строгих для мирного времени. (…) То, что казалось невозможным десятилетия, мы сделали за насколько дней», – обозначил президент залог успеха нового французского общества.

«Берегите себя и да здравствует Республика!»

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