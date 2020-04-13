Le Monde: Макрон продлит карантин до 10 мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который должен выступить с обращением к французам в этот понедельник вечером, может объявить о продлении карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, по меньшей мере до 10 мая. Об этом 13 апреля пишет газета Le Monde со ссылкой на источники в Елисейском дворце. Ограничительные меры должны были снять уже в ближайшую среду, однако ранее в администрации президента рассказали СМИ, что карантин продлят.

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Как отмечает Le Monde, по мнению окружения Эмманюэля Макрона, продление карантина до 10 мая позволит французам понять, какие «усилия еще предстоит приложить» для борьбы с эпидемией. При этом дополнительные четыре недели ограничительных мер чиновникам в Елисейском дворце кажутся «достаточно короткими, чтобы определить, какой будет Франция после коронавируса».

О том, что карантинные меры не будут сняты раньше мая, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. Продление карантина до 10 мая подтвердили и информированные собеседники телеканала LCI.

Как подчеркивают французские СМИ, продление карантинных мер станет не единственной темой обращения президента Франции к согражданам. Эмманюэль Макрон выступит по телевидению в 20:02 после традиционных аплодисментов, которыми французы каждый вечер благодарят медиков со своих балконов. По данным окружения президента, глава государства вновь поблагодарит медиков и тех, кто позволяет стране функционировать во время карантина.

Как уточняет Le Figaro, после благодарностей Эмманюэль Макрон объяснит стратегию выхода из кризиса. «Президент уверен, что французы хотят увидеть свет в конце тоннеля», — утверждает источник газеты. Президенту придется объяснить, какими именно могут быть первые меры, направленные на восстановление Франции после эпидемии.

Как ожидают СМИ, Эмманюэль Макрон должен сделать заявление о будущем границ Шенгенской зоны. Ранее BFMTV со ссылкой на источник отмечал, что они могут остаться закрытыми как минимум до сентября. Так европейские власти могут пытаться избежать второй волны заражений. По мнению президента, завезти коронавирус во Францию повторно могут туристы из стран, где эпидемия COVID-19 еще не достигла пика.

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