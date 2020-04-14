Во Франции официально зарегистрированное число больных Covid-19 превысило 100 тысяч

За прошедшие сутки от коронавируса Covid-19 во Франции скончались 762 человека. Об этом объявил во время ежедневной пресс-конференции во вторник, 14 апреля, руководитель Главного управления здравоохранения французского минздрава Жером Саломон.

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К 14 апреля число выявленных за время эпидемии случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 100-тысячную отметку, достигнув 103 573 человек. Это на 5497 подтвержденных случаев заражения больше, чем накануне.

В больницах страны с диагнозом Covid-19 сейчас находятся 32 292 пациента, за сутки в станционары поступило еще 1965 человек – на 179 больше, чем накануне. Это самое высокое число госпитализаций больных Covid-19 с начала эпидемии. 28 805 человек выздоровели и выписались из больниц.

В реанимации находится 6730 пациентов, 275 поступило туда за последние сутки. Среди пациентов, находящихся в реанимации, 95 человек в возрасте менее 30 лет.

С 1 марта во Франции зарегистрировано 15 729 летальных исходов заболевания: 10 129 человек скончались в больницах, 5600 — в домах престарелых.

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США остаются страной, наиболее затронутой эпидемией. К 14 апреля число зарегистрированных больных там превысило 585 тысяч человек, более 24 тысяч скончались.

В Европе от коронавирусной инфекции страдают около миллиона человек, более 80 тысяч пациентов скончались. В Испании насчитывается более 173 тысяч заболевших (около 18 тысяч летальных исходов), в Италии – около 160 тысяч (20 500 летальных исходов).

Во всем мире число заразившихся коронавирусом превысило 2 миллиона человек. Более 121 800 человек скончались. 465 тысяч выздоровели.

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