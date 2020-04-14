Возвращение детей в школы Франции с 11 мая обеспокоило родителей и учителей

Во Франции детские сады и школы должны постепенно возобновить работу с 11 мая, заявил в своем телеобращении 13 апреля президент Эмманюэль Макрон. Учительские профсоюзы и родительские комитеты выражают беспокойство в связи с этим решением.

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С 16 марта 12,5 миллионов французских школьников и 2,6 миллиона студентов продолжают обучение через интернет. Но на карантине дети оказались в неравных условиях. Учителя потеряли контакт с 5-8% своих учеников.

«Слишком много детей, особенно в неблагополучных кварталах и в сельской местности, лишены школьных уроков, потому что у них нет доступа к цифровым технологиям, а родители всем не могут одинаково помочь», — подчеркнул президент.

И если занятия в стенах вузов не возобновятся «до лета», то школы и детские сады должны «постепенно» открыться уже с 11 мая, объявил Эмманюэль Макрон. Он пообещал, что учителя и школьники получат необходимые средства защиты, а школьные расписания и помещения будут «реорганизованы».

«Нас приносят в жертву на алтарь экономики»

Однако учительские профсоюзы выражают свою обеспокоенность. «Нам говорят, что все публичные места останутся закрытыми — кино, концертные залы, но не школы. Тогда как мы знаем, что школы — это места активной вирусной передачи и заражения», — отметила в интервью AFP генсекретарь учительского профсоюза Snuipp-FSU Франсетт Попино. По ее словам, у учителей складывается впечатление, что их «приносят в жертву на алтарь экономики». Ведь планируется, что одновременно с открытием детских садов и школ большее число французов сможет выйти на работу.

Профсоюзы и родительские комитеты задаются вопросом о мерах безопасности в школах. «Нам говорят о постепенном возобновлении работы. Но что это означает? Совершенно неясно, в каких санитарных условиях будут возвращаться к работе учителя», — говорит генсекретарь профсоюза SE-Unsa Стефан Кроше. Он подчеркивает, что учителя не хотят становиться жертвами «второй волны» эпидемии.

«Сегодня в большинстве классов много учеников, доходит до 30–35 человек на класс. Как уроки могут проходить в этих условиях с соблюдением барьерных жестов?», — задается вопросом координатор французской Федерации родительских комитетов Нажат Беласен. Родители опасаются, что их дети заразятся сами, а затем передадут вирус им, а также бабушкам и дедушкам.

На сегодняшний день власти не определили условия возобновления работы школ, сообщил министр образования Жан-Мишель Бланке в эфире телеканала France 2. На фоне критики профсоюзов он заявил, что возобновление уроков «не будет обязательным» с 11 мая.

Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) рекомендовал открыть школы не раньше лета и даже рассмотреть возможность закрытия учебных заведений до осени-зимы.

Как в других странах?

Планы по скорому открытию школ во Франции идут вразрез со стратегиями ряда стран Азии, которым удалось эффективно сдержать эпидемию. Например, Южной Кореи, где учебные заведения держат закрытыми и пока не называют дату возобновления работы.

В канадской провинции Квебек власти не скрывают, что планируют в скором времени открыть школы в рамках стратегии выработки коллективного иммунитета. В Дании, которую коронавирус затронул не так сильно, как некоторые другие европейские страны, начальные школы и детские сады должны открыться уже с 15 апреля. Ученики средних и старших классов должны прийти на заняти с 10 мая.

В Германии школы пока закрыты. Как и во Франции, там растет риск неуспеваемости и углубления социального неравенства. Ученые советуют сначала открыть младшие и средние классы школ, в которых обучение через интернет идет сложнее, чем у старшеклассников и студентов. Однако детские сады, по мнению немецких специалистов, должны пока оставаться закрытыми, так как маленькие дети не смогут соблюдать дистанцию и барьерные жесты.

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