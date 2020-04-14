Франция увеличит помощь малому бизнесу на грани банкротства

Во Франции компании на грани банкротства могут рассчитывать на пять тысяч евро господдержки

Фонд солидарности в помощь пострадавшим от пандемии малым предприятиям увеличат до семи миллиардов евро, заявил 14 апреля министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV и радиостанции RMC. 24 миллиарда евро государство готово потратить на пособия по временной безработице для 8 миллионов французов.

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Французские малые предприятия, индивидуальные предприниматели и самозанятые, пострадавшие от карантинных мер, уже получили по полторы тысячи евро экстренной помощи. Брюно Ле Мэр называет это «первым уровнем» поддержки бизнеса. «Второй уровень» касается помощи особо пострадавшим компаниям, оказавшимся на грани банкротства. Дополнительная господдержка для них вырастет с двух до пяти тысяч евро.

За помощью государства уже обратились 900 тысяч компаний. Власти решили изменить метод подсчета убытков, на базе которого предприятие могло обратиться к Фонду солидарности. До сих пор поддержку могли получить малые предприятия, потерявшие 50% своего торгового оборота к марту 2020 года по сравнению с мартом 2019-го. Отныне в расчет берутся средние показатели за минувший год, что расширит доступ к господдержке. «Это будет более справедливо», — сказал министр.

В общей сложности государство выделяет более ста миллиардов евро на спасение экономики. Не исключено, что эта сумма будет увеличена, отметил Брюно Ле Мэр. Учитывая продление карантина, правительство ожидает рецессию на уровне 8%.

Из-за карантина восемь миллионов французов временно оказались без работы. Работодатели выплачивают им почти полную зарплату (84%) и обращаются к государству за компенсацией. Бюджетные затраты на выплаты по временной/частичной безработице правительство оценивает сейчас в 24 миллиарда евро.

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