Африка, хлорохин и Путин: Эмманюэль Макрон дал эксклюзивное интервью RFI

В вышедшем в эфир в среду утром, 15 апреля, получасовом интервью RFI президент Франции Эмманюэль Макрон раскрыл детали стратегии помощи африканским странам в борьбе с пандемией, рассказал о своей встрече с марсельским профессором Раультом и перспективах использования противомалярийного препарата хлорохина для лечения пациентов с COVID-19, а также ответил на призыв генерального секретаря ООН прекратить все военные конфликты на время пандемии. По словам Макрона, данный призыв уже поддержали четыре постоянных члена Совбеза — все, кроме России.

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О спорах вокруг хлорохина

В начале интервью Эмманюэль Макрон ответил на вопросы журналиста RFI Кристофа Буабувье о продолжающейся во Франции полемике вокруг препарата хлорохин. Известный французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Раульт утверждает, что в ходе клинических исследований противомалярийное средство хлорохин показало свою эффективность в лечении пациентов с коронавирусом. Однако другие эксперты призывают к осторожности в связи с отсутствием более глубинных исследований и побочными эффектами, которые могут оказаться очень серьезными. На прошлой неделе Эмманюэль Макрон лично встретился с профессором Раультом. О впечатлениях от встречи он рассказал RFI.

Прямая речь:

Эмманюэль Макрон: Я не врач. Я не специалист по инфекционным болезням, в отличие от профессора Раульта, которого я очень уважаю и, действительно, съездил с ним встретиться, чтобы убедиться, что то, что он предлагает, в самом деле прошло клинические исследования. […] Президент Французской республики не должен решать, какое лечение является хорошим, а какое нет. Мой долг в том, чтобы все терапевтические методы могли пройти строжайшие клинические исследования, и как можно быстрее, чтобы мы нашли верное лечение. […] Это не вопрос веры. Это научный вопрос.

О помощи Африке

Основная часть интервью была посвящена вопросам помощи африканским странам в борьбе с новым коронавирусом. О том, что Франция и другие западные страны должны поддержать африканский континент в тяжелый момент пандемии, Эмманюэль Макрон говорил во время своего обращения к нации 13 апреля. Несмотря на то, что пока африканские страны меньше всего затронуты пандемией коронавируса, они находятся в уязвимом положении. Во многих странах тяжелая эпидемиологическая ситуация — ВИЧ, туберкулез, малярия. Африканские страны первые пострадавшие от глобального потепления. Все это усугубляется постоянными военными конфликтами и тяжелым экономическим положением, объяснил свою позицию в интервью RFI французский президент.

По словам Макрона, об этом он говорил на прошлой видеоконференции «Большой двадцатки» и собирается снова поднять этот вопрос на следующей встрече лидеров G20. Одной из первоочередных мер должна стать помощь Запада в поставках африканским странам медицинского оборудования. Однако необходимы и меры экономической поддержки, которую можно осуществить, прежде всего за счет списания долга или, по крайней мере, введения моратория на выплаты по процентам. Как отметил президент, этот вопрос будет обсуждаться 15 апреля в ходе виртуальной встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран G20.

Прямая речь:

Эмманюэль Макрон: Мы говорим о континенте, который переживает большие экономические сложности. Посмотрим на цифры: в 2012 году в Африке [суммарный внешний] долг составлял 30% от ВВП. Сегодня он равен 95%. […] Поэтому мы безусловно должны помочь Африке усилить свои возможности, чтобы справиться с санитарным шоком, и мы должны, a fortiori, помочь ей в экономическом плане справиться с этим уже наступившим кризисом. Мы должны быть вместе с ней. Это я хотел донести [до участников] саммита G20 несколько недель назад. Во время видеоконференции я использовал время, выделенное на слово Франции, чтобы сказать: «Мы будем держаться вместе, действовать во благо наших стран, и это уже очень тяжело. Но мы безусловно должны помочь Африке. Это наш моральный и человеческий долг перед Африкой и перед самими собой».

О глобальном перемирии и разговоре с Путиным

23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал все воюющие страны объявить о перемирии на период борьбы с пандемией коронавирсуа. «Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», — заявил генсек ООН в своем видеообращении.

На вопрос RFI о том, почему пять постоянных членов Совета безопасности ООН не присоединились к призыву генсека, президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция к этому призыву присоединилась. По его словам, в самое ближайшее время такой совместный призыв может быть сделан от имени пятерки постоянных членов Совбеза, пока что согласие получено только от четырех стран, ответ не дала одна Россия.

Прямая речь:

Эмманюэль Макрон: Франция активно поддержала этот призыв. Его поддержал каждый [член Совбеза]. Чего мы хотим, так это чтобы, действительно, впервые в этой форме, ad hoc, пять лидеров так называемой «пятерки» постоянных членов Совета безопасности, могли бы выступить с совместным заявлением и поддержать этот призыв, и даже пойти дальше их собственных беспокойств. Так что я хотел бы, чтобы в ближайшие дни мы смогли продвинуться в этом направлении.

Председатель Си Цзиньпин мне подтвердил свое согласие. Президент Трамп мне подтвердил свое согласие. Премьер-министр Борис Джонсон мне подтвердил свое согласие. Я почти уверен, что президент Путин будет согласен тоже. Как только это произойдет, мы сможем провести видеоконференцию и подхватить [этот призыв] с большой торжественностью, силой и еще большей эффективностью.

Кристоф Буабувье: В ближайшие дни?

Я на это надеюсь.

Вы недавно говорили с Владимиром Путиным?

Я с ним разговаривал в начале появления этой инициативы. После того, как я получил окончательные подтверждения других лидеров, я с ним не разговаривал. Но я рассчитываю это сделать в ближайшие часы.

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