Во Франции жертвами COVID-19 стали более 17 тысяч человек

За последние сутки во французских больницах от последствий коронавирусной инфекции скончались 514 человек.

За последние сутки во французских больницах от последствий коронавирусной инфекции скончались 514 человек. Об этом в ходе ежедневной пресс-конференции объявил в среду, 15 апреля, руководитель Главного управления здравоохранения французского минздрава Жером Саломон. Еще 924 человека умерли во французских домах престарелых.

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Таким образом, жертвами пандемии коронавируса во Франции стали 17 167 человек. Коронавирусная инфекция была выявлена у 106 206 человек в стране, объявил Жером Саломон.

Как отметил Саломон, в настоящий момент во французских больницах остаются 31 779 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 — это на 513 человек меньше, чем вчера. За последние сутки в больницы поступили 2400 новых пациентов и выписались 2190 человек. «Впервые мы наблюдаем снижение числа госпитализаций благодаря многочисленным выписавшимся», — подчеркнул чиновник.

6 457 человека находятся в реанимации. За последние сутки в реанимационные отделения французских больниц поступило 284 пациента. Количество больных в реанимации продолжает снижаться.

По словам Жерома Саломона, у медиков нет «типичного профиля» новых заболевших. «Эпидемия остается динамичной, — отметил он. — Новые случая касаются как людей, соблюдающих карантин, так и нет».

Накануне сообщалось о 15 729 зарегистрированных случаев летальных исходов от заболевания во Франции.

Ранее, в среду, университет Джонса Хопкинса сообщил о более двух миллионах заболевших COVID-19 по всему миру.

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