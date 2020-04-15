Во Франции за месяц освободили 10 тысяч заключенных

Пандемия коронавируса привела к рекордному снижению числа заключенных во французских тюрьмах. Как сообщает в среду, 15 апреля, AFP со ссылкой на управление французской системы исполнения наказаний за последний месяц на свободу вышли 10 тысяч человек.

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Таким образом в настоящий момент перенаселенность французских тюрем составляет всего три процента. До пандемии места лишения свободы во Франции были перенаселены примерно на 30%.

16 марта, накануне введения карантинных мер, в 188 французских тюрьмах насчитывалось 72 575 человек на 61 тысячу мест. 13 апреля в тюрьмах осталось 62 650 человек, объявил 15 апреля глава управления Стефан Бреден.

Как отмечает AFP, еще несколько недель назад такое сложно было себе представить: последние годы кривая перенаселенности французских тюрем неуклонно росла. В январе Европейский суд по правам человека призвал Францию решить эту проблему и и улучшить условия содержания заключенных.

Министр юстиции Франции Николь Беллубе заявила 20 марта, что в рамках принятого в стране закона «о чрезвычайном санитарном положении» примет меры по досрочному освобождению заключенных.

Кроме того, в середине марта во Франции было выпущено распоряжение о предварительном заключении лишь в случае серьезных преступлений. Еще один документ облегчает досрочное освобождение для тех, чей срок заключения подходит к концу.

По данным AFP, на сегодняшний день во Франции коронавирусная инфекция была выявлена у 76 заключенных и 204 надзирателей. Двое заключенных и один надзиратель скончались от последствий коронавируса.

Более 40 европейских и российских НКО обратились к Совету Европы и Всемирной организации здравоохранения с требованием принять меры для защиты заключенных в ситуации пандемии.

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