Французы готовы носить маски после карантина, но сомневаются, что их хватит на всех

Две трети французов сомневаются в том, что власть сможет обеспечить каждого жителя страны маской после отмены карантина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Elabe после выступления президента Эмманюэля Макрона 13 апреля.

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Эксперты Elabe констатировали, что 55% сомневаются в способности власти эффективно бороться с санитарным кризисом. До обращения президента 13 апреля уровень недоверия был на четыре пункта выше.

Напомним, 13 апреля Эмманюэль Макрон выступил с обращением к французам. Он объявил о продлении карантина до 11 мая, а также перечислил ряд условий, которые позволят стране начать постепенно возвращаться к привычной жизни. Президент пообещал открыть в мае средние школы и лицеи, а учащимся высших учебных заведений объявил, что занятий у них не будет до начала лета. Рестораны, театры и кинотеатры, кафе, отели, музеи останутся закрытыми. Различные массовые мероприятия не смогут проводиться как минимум до середины июля, а границы Франции с неевропейскими странами останутся закрытыми «до особого распоряжения». Кроме этого, Макрон заявил, что в стране будет проводиться больше тестов на COVID-19, призвал все частные лаборатории сотрудничать с властями и пообещал обеспечить каждого француза защитной маской многоразового пользования.

Результаты опроса Elabe свидетельствуют о том, что большинство мер, озвученных Макроном, находят поддержку у французов. За более частое тестирование и выдачу масок выступили 94% опрошенных, 92% поддержали особую помощь секторам экономики, наиболее сильно пострадавшим в результате эпидемии и карантина, 90% одобрили закрытие границ с неевропейскими странами.

Единственным пунктом, по которому мнения французов разделились, стало открытие школ и лицеев: 55% поддерживают это решение, 45% — против.

65% опрошенных полагают, что к 11 мая власти не смогут подготовить достаточное количество масок, 83% расценивают нехватку этих защитных средств в стране как ошибку правительства. 68% считают, что власти слишком поздно среагировали на эпидемию, а 32% — что они наилучшим образом ориентируются по обстановке и делают все, что в их силах.

Напомним, карантин был введен во Франции 15 марта. К 14 апреля число выявленных за время эпидемии случаев заражения коронавирусом в стране достигло 103 573 человек.

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