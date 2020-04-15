Марсельский профессор Раульт объявил об окончании эпидемии коронавируса в городе

Французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Раульт объявил о том, что эпидемия коронавируса в городе «исчезает». Такое заявление профессор, выступающий за массовое лечение COVID-19 противомалярийным препаратом гидроксихлорохином, сделал в своем твиттере.

Реклама Читать далее

Nouveau bulletin d'information scientifique : Coronavirus, recul de l'épidémie à Marseille.https://t.co/mpLy0itrcq — Didier Raoult (@raoult_didier) April 14, 2020

По его словам, в Марселе наблюдается «существенное снижение выявленных случаев, в особенности у людей, которые приходят делать тесты (на коронавирус) при том, что у них нет симптомов». Дидье Раульт заявил, что в период пика эпидемии в Средиземноморском институте выявляли до 368 новых случаев заражения в день. А сейчас — всего по 60-80.

В интервью радиостанции France Bleu Provence глава местного отделения Агентства здравоохранения (ARS PACA) Филипп Де Местер заявил, что пока рано говорить об окончании эпидемии в Марселе. «Мы пока ничего об этом не знаем, к сожалению. В последние несколько дней мы, действительно, наблюдаем замедление распространения эпидемии, но ни в коем случае не снижение. Эпидемия продолжается, и это займет еще недели», — подчеркнул Де Местер.

«У нас нет никаких научных аргументов, позволяющих утверждать, что вирус исчезнет», — заявил, со своей стороны, в интервью francetvinfo врач-реаниматолог в главной марсельской больнице Тимон Жюльен Карвелли. Одновременно он признал, что в городе наблюдается постепенный спад эпидемии. «Нам удается принимать новых пациентов, и сейчас мы пытаемся организовать работу так, чтобы принимать не только пациентов с коронавирусом, но и больных с другими патологиями», — отметил врач.

Профессор Дидье Раульт прославился во Франции и за ее пределами как ярый сторонник лечения COVID-19 гидроксихлорохином — давно известным противомалярийным средством, которое также применяют при ревматоидном артрите. Однако ряд коллег профессора Раульта утверждают, что пока нет доказательств эффективности гидроксихлорохина для лечения короравирусной инфекции, а испытания, проведенные в Марселе, недостаточно масштабны. Многие врачи также указывают на возможные серьезные побочные эффекты при приемле антималярийного препарата.

В марсельском институте, которым руководит Дидье Раульт, несколько недель назад внедрили массовое тестирование на коронавирус для всех желающих, в результате чего возле института выстраивались длинные очереди.

На прошлой неделе с Дидье Раультом неожиданно встретился президент Франции Эмманюэль Макрон. Встречу готовили в атмосфере секретности: она не фигурировала в официальном расписании президента, и на ней не присутствовали журналисты.

В среду, 15 апреля, в эксклюзивном интервью RFI Макрон заявил, что «уважает» марсельского профессора. «Я убежден, что он — великий ученый, меня увлекает то, что он говорит и объясняет», — сказал французский лидер. Одновременно он подчеркнул, что президент не должен решать, какой способ лечения хороший, а какой — нет.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться