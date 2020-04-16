Гостиничный оператор Accor разместит в своих отелях заразившихся коронавирусом

Французский гостиничный оператор Accor примет в своих отелях инфицированных коронавирусом. Об этом заявил генеральный директор компании Себастьен Базен в интервью радиостанции France Inter в четверг, 16 апреля.

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Ожидается, что первые пациенты с СOVID-19 заселятся в отели Accor уже в четверг вечером.

По словам Базена, более 300 гостиниц предоставят номера для размещения больных с легкими симптомами и изоляции бессимптомных носителей вируса. Сообщается, что цена за номер будет в пределах 30–50 евро.

В результате эпидемии и санитарных мер, принятых властями, чтобы остановить ее распространение, две трети всех отелей сети Accor оказались закрыты. По данным агентства France-Presse, из 1700 гостиниц этой группы во Франции продолжают работать 300 — в них заселились медицинские работники, водители и другие люди, продолжающие работать в контексте пандемии.

По данным компании, за две недели 220 000 сотрудников были переведены на режим временной и частичной безработицы. «Это драма. Accor выберется, у нас в запасе есть 2,5 миллиарда евро, но у десятков тысяч независимых гостиничных операторов нет возможности ждать», — заявил Себастьян Базен.

Он также рассказал, что зарплаты сотрудников, работающих в представительствах и отелях Accor за пределами Франции, сократились до 20% обычного оклада. Для того, чтобы поддержать их, компания выделила из своего бюджета 70 миллионов евро и отказалась от дивидендов.

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