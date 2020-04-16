Отменены параллельные конкурсы Каннского фестиваля, основная программа держит интригу

Параллельные конкурсы Каннского фестиваля, независимые от головной дирекции, объявили об отмене своих программ этого года. В совместном заявлении организаторы программ «Две недели режиссеров», «Неделя критиков» и ACID констатировали, что проведение фестиваля этого года невозможно, но одновременно выразили готовность обеспечить поддержку фильмам, отобранным в разные каннские конкурсы этого года.

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В четверг, 16 апреля, должна была состояться пресс-конференция с презентацией фильмов, отобранных в конкурс на приз «Золотая пальмовая ветвь» этого года. Пресс-конференция была отменена, но руководство Каннского кинофорума об отмене фестиваля этого года пока говорить отказывается. Ранее художественный директор фестиваля Тьерри Фремо объявил, что фестиваль может быть перенесен на конец июня — начало июля. Подчеркивая важность Каннского фестиваля для поддержки искусства кинематографии, худрук кинофорума категорически исключил возможность отменить 71-й фестиваль.

Такое решение приняли параллельные каннские программы, «Две недели режиссеров», «Неделя кинокритиков» и программа Ассоциации независимого кино ACID. В совместном заявлении, опубликованном в среду, 15 апреля, они отмечают, что решение президента Франции об отмене всех фестивальных мероприятий в стране вплоть до середины июля делает невозможным проведение Каннского форума «в конце июня – начале июля», как это предполагал сделать Тьерри Фремо.

Одновременно, независимые каннские конкурсы не исключают присоединиться к главной конкурсной программе, в случае, если будет найдено альтернативное решение.

Парад звезд в масках?

О том, в какой альтернативной форме можно было бы организовать фестиваль, сейчас размышляет каннская дирекция. Каннский фестиваль играет важную роль для экономики мирового кино, по которой больно ударила эпидемия коронавируса, напомнил Тьерри Фремо в интервью газете Figaro 16 апреля. Если мы говорим о восстановлении глобальной экономики, в восстановлении экономики кино Каннский фестиваль должен сыграть свою роль, добавил он, — «Поэтому мы размышляем об иных формах проведения фестиваля».

Каннский арт-директор Тьерри Фремо — известный своим неприятием цифровой дистрибуции кинофильмов (в силу чего главный конкурс закрыл двери картинам Netflix и Amazon) категорически исключает идею о проведении фестиваля в онлайновой версии. Невозможно представить главный праздник кино без физического присутствия в кинозалах и традиционного парада звезд по красной дорожке. Но возможно ли это во время эпидемии? «Мы не исключаем, что звезды продефилируют по красной дорожке в масках», — признается Т. Фремо.

Каннский фестиваль должен был впервые проводиться в 1939 г., однако из-за начала войны его открытие состоялось лишь в 1946 г. Впоследствии Каннский фествиаль отменялся дважды — из-за событий мая 1968 г. и в 1950-м (по финансовым причинам).

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