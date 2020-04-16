Коронавирус: французские фермеры и санитарный кризис

Связанное с эпидемией и карантином закрытие многих магазинов, школьных столовых, столовых на предприятиях и рынков во Франции сказалось на фермерских хозяйствах. В период карантина фермеры объединяются для того, чтобы сократить потери и убытки. О санитарном и аграрном кризисе в стране — материал журналиста Французской службы RFI Ромена Филипса.

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«Кризис, который мы переживаем, влечет драматические человеческие и санитарные последствия. Но также и необратимые экономические последствия для фермерского хозяйства». Национальная федерация профсоюзов работников сельского хозяйства (FNSEA) и профсоюз молодых фермеров (JA) 6 апреля предупредили французское правительство и Еврокомиссию о последствиях санитарного кризиса для аграриев.

С самого начала введения экстренных мер, связанных с пандемией коронавируса, сельскохозяйственное производство оказалось в очень сложной ситуации. С закрытием ресторанов, школьных столовых, а затем и рынков фермеры немедленно почувствовали на себе последствия ограничений. Продукты, предназначавшиеся для «производственных столовых, ресторанов, рынков, портились», — рассказал фермер с севера Франции.

«Сейчас у меня 200 тонн излишков картофеля. Пока картофель не сгнил, можно считать, что он не потерян. Но его нельзя долго хранить, поэтому есть риск, что его придется выбросить или же продать по бросовой цене», — подчеркнул фермер. За производство он не волнуется, но вот за выручку … «Зарабатываем мы на излишках, остальные деньги уходят на оплату работ и рабочих рук». К тому же, если контракты аннулируются, цены падают. Эти 200 тонн в феврале стоили около 30 тысяч евро, сегодня же за них можно получить не больше 5 тысяч.

Прямое влияние карантина

С введением ограничений для торговли «большие торговые сети унифицировали продовольственное предложение». «Многообразие же каналов дистрибуции способствует разнообразию продуктов», — поясняет экономист и преподаватель Высшей сельскохозяйственной школы в Анже Карин Даниэль. Сложившаяся ситуация создала большие трудности для продавцов клубники и спаржи в самом начале сезона, а также для торговцев рыбой и молочной промышленности. Садоводы, которые продают цветы и саженцы, оказались буквально в тупике, их сектор полностью остановился.

Первый производитель молочной продукции в мире, Европа каждый год достигает пика производства как раз в апреле. Чтобы избежать развала рынка, министры сельского хозяйства Франции и Германии 8 апреля обратились в Еврокомиссию с просьбой создать хранилища для излишков. Во многих европейских странах, несмотря на помощь в сокращении производства молока, производители вынуждены выливать молоко из-за невозможности его продать. Производители французских сыров АОР (защищенное название по происхождению) также сильно страдают от кризиса. Один из самых больших французских молочных кооперативов Sodiaal с начала карантина потерял от 25 до 80% заказов на поставку сыров.

Для других продовольственных отраслей, страдающих от закрытия рынков и других торговых центров, большие торговые сети могут стать решением проблемы. Во Франции в ответ на просьбы профсоюзов фермеров и министра экономики в гипермаркетах все чаще можно увидеть сельскохозяйственные продукты французских производителей. Однако «потребители все же предпочитают главным образом покупать стандартный набор продуктов первой необходимости: муку, яйца и т.п.», — подчеркивает экономист Высшей сельскохозяйственной школы в Анже Карин Даниэль.

«Сеть солидарности»

Потрясения на рынке отрицательно отразилbсь на каналах дистрибуции. Поэтому, чтобы продать свою продукцию, некоторые фермеры обращаются напрямую к потребителю или же за помощью к так называемым «сетям солидарности». Так поступает Одрэ Лурне, владелица небольшого фруктового хозяйства на востоке Франции. С закрытием рынков она лишилась заработка и нашла выход в прямых поставках покупателю.

Воспользовавшись сперва услугами кооператива Biocoop, Одрэ Лурне теперь может продавать оставшиеся фрукты благодаря людям, «которые организуют продажи в своем доме или квартале». Принцип такой торговли прост: несколько покупателей посылают фермеру общий заказ, и он организует доставку. «Мы сумели хорошо сорганизоваться. Уже 2-3 недели я дышу свободнее», — рассказала RFI Одрэ.

На региональном и национальном уровне сельхозпроизводители объединяются для поставки своей продукции «запертым» на карантине согражданам. При поддержке местных агропромышленных палат или национальной сети взаимопомощи.

В этот кризисный период объявления о прямой продаже фермерских продуктов можно найти в социальных сетях и в местной прессе. Таким образом, те, кто хочет продать свой товар напрямую в средних и больших городах, нашли выход.

«Основа жизни»

Кризис привлек повышенное внимание к «сельскому хозяйству, жизненно важной отрасли, которую часто игнорируют политики». «Санитарный кризис показал, что сельскохозяйственный и продовольственный сектор занимают центральное место в вопросах безопасности и жизнеобеспечения нации», — отмечает Карин Даниэль.

Даже если фермеры и приспосабливаются к кризисной ситуации, «согласованные действия» по поддержке сельскохозяйственного сектора будут необходимы. «В тех сферах, которые регулируются на европейском уровне, будет общеевропейская поддержка. Однако необходимы согласованные действия для поддержки фермерских хозяйств на национальном и региональном уровне», — подчеркивает экономист.

Открытие ресторанов после прекращения пандемии, безусловно, вернет фермерам надежду на будущее. После испытания, которое мир сегодня переживает, «людям захочется снова встречаться, собираться, что, конечно же, приведет к росту потребления услуг кафе и ресторанов», — предсказывает Карин Даниэль. Об этом мечтают как фермеры, так и все «невольные затворники». Но это произойдет не раньше, чем придет уверенность, что пандемия позади.

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