Минздрав: во Франции вирус «стабилизировался на высоком уровне»

Статистика по-прежнему демонстрирует, что Франция занимает четвертое место в мире по числу жертв COVID-19

Вечером в четверг, 16 апреля, представитель французского минздрава представил статистику по коронавирусу за истекшие сутки и за все время измерений. Общее число умерших от последствий коронавируса в стране достигло почти 18 тысяч. В то же время число новых пациентов, поступивших в больницы, снова снизилось. В минздраве заявили о том, что «распространение вируса стабилизировалось на высоком уровне».

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Заявление сделал руководитель Главного управления здравоохранения Жером Саломон, который ежедневно проводит брифинги, озвучивая «коронавирусную» статистику.

По данным на вечер 16 апреля, общее число заболевших, зарегистрированных во Франции — 108 847 (за сутки — на 2641 больше), из них 17 920 — скончались.

753 человека умерли от COVID-19 за последние сутки.

Число пациентов, поступивших в больницы, снизилось (-474), так же, как и число попавших в реанимацию (-209).

Согласно последним данным Университета Хопкинса, Франция занимает пятое место в мире по числу инфицированных COVID-19 и четвертое место — по числу жертв. «Лидером» остаются Соединенные Штаты, где от коронавируса умерли уже более 30 тысяч человек.

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