Почти в каждом доме престарелых в регионе Парижа выявлен как минимум один случай COVID-19

По данным на вечер 15 апреля, более 6500 человек в домах престарелых пострадали от эпидемии коронавируса. Но и изоляция сказывается на состоянии людей в домах престарелых.

Во Франции почти в каждом доме престарелых столичного региона Иль-де-Франс выявлен как минимум один случай заражения коронавирусом. Такие данные привел в четверг, 16 апреля, представитель Регионального департамента здравоохранения в интервью агентству France-Presse.

Реклама Читать далее

Ранее директор департамента Орельен Руссо сделал аналогичное заявление в эфире телеканала France 5. По словам представителей ведомства, в регионе Парижа работают 700 домов престарелых, и в большей части из них было выявлено как минимум по одному случаю заболевания COVID-19.

Руссо напомнил, что уровень смертности в домах престарелых значительно выше показателей по населению в целом. «Но многое зависит и от каждого отдельного заведения: есть дома престарелых, где удается сдержать и контролировать рост эпидемии, а есть такие, в которых ситуация очень быстро ухудшается, где требуется помощь. Особенно это касается проведения тестов и выявления того, кто из жителей дома и его сотрудников является носителем COVID-19», — подчеркнул глава департамента.

По данным на вечер среды, 15 апреля, более 6500 человек умерли с начала эпидемии от коронавирусной инфекции в домах престарелых и медико-социальных учреждениях для инвалидов и ряда других уязвимых категорий населения. Диагноз COVID-19 подтвержден там у более чем 14 000 человек.

Le Figaro сообщает, что парижский Региональный департамент здравоохранения приступил к более активному тестированию с тем, чтобы в течение трех недель проверить всех обитателей и сотрудников 700 домов престарелых на коронавирусную инфекцию.

Напомним, в своем обращении к нации 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что постепенное снятие карантина может начаться с 11 мая. При этом он подчеркнул, что представители наиболее уязвимых категорий населения должны будут по возможности оставаться в изоляции и после 11 мая. Пока неизвестно, насколько строгим будет это условие.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Bild не исключила, что, пока не будет создана вакцина от коронавируса, представители старшего поколения должны будут соблюдать карантин вплоть до Рождества.

Заявления о продлении карантина для людей старшего возраста многие представители профильных организаций назвали безответственными. К примеру, президент Ассоциации глав служб по уходу за людьми старшего возраста (Association des directeurs au service des personnes âgées, AD-PA) Паскаль Шамвер призвал ослабить условия карантина для жителей домов престарелых. Он заявляет, что одиночество и невозможность увидеться с близкими столь же губительны для людей старшего возраста, как и заражение коронавирусом. «Мы столкнулись с попытками суицида жителей домов престарелых, с приступами галлюцинаций и такими нарушениями поведения, как отказ принимать пищу. Необходимо найти баланс между физической безопасностью и психологической», — его слова приводит Le Figaro. Шамвер предлагает разрешить редкие визиты родственников в дома при условии, что встречи будут проходить не в комнатах подопечных, а в общем зале и с соблюдением мер санитарной безопасности.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться