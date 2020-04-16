У 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль» выявили COVID-19. Проводится санитарное расследование

В министерстве обороны Франции начали внутреннее расследование, чтобы установить, как коронавирусная инфекция попала на борт авианосца «Шарль де Голль». Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на оборонное ведомство.

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У 668 членов экипажа единственного французского авианосца подтверждено заражение COVID-19. Об этом стало известно в среду, 15 апреля. При этом, по словам представителя командования ВМС Франции Эрика Лаво, предстоит дождаться результатов 30% анализов, взятых у всех 1767 членов экипажа.

Авианосец прибыл на свою базу в Тулон в минувшее воскресенье после решения досрочно прекратить его плановый поход. Инфицированных моряков изолировали на 14 дней на территории военно-морской базы города. Несколько человек были доставлены в больницу.

«На сегодняшний день состояние большинства моряков не вызывает беспокойства. 31 моряк был госпитализирован, один находится в реанимации», — сообщил Эрик Лаво.

Французские СМИ напоминают, что в конце января «Шарль де Голль» вышел из Тулона для участия в антитеррористической операции на Ближнем Востоке. В конце февраля он заходил на Кипр, где вскоре было объявлено о первых случаях заражения коронавирусом. С 13 по 16 марта авианосец стоял во французском Бресте. На следующий день после его выхода в море во Франции был объявлен всеобщий карантин в связи с эпидемией коронавируса. Во время стоянки в Бресте семьям моряков не разрешили пониматься на борт корабля, однако члены экипажа смогли встретиться с родными в городе.

Выйдя из Бреста, «Шарль де Голль» принял участие в операции НАТО в Северном море, совершив заход в Данию в конце марта. 8 апреля военное командование сообщило о подозрениях на коронавирусную инфекцию у примерно 40 членов экипажа. На корабль была немедленно направлена специальная группа военных медиков-эпидемиологов. 10 апреля Минобороны сообщило, что у 50 моряков тесты на COVID-19 оказались положительными. Авианосец находился вблизи Португалии, когда было принято решение о досрочном прекращении его похода и возвращении на базу ВМС в Тулоне.

«Шарль де Голль» — единственный действующий авианосец ВМС Франции, боевой корабль с атомной силовой установкой. Его экипаж насчитывает около 2000 человек.

По данным на вечер среды, 15 апреля, коронавирусная инфекция была выявлена у 106 206 человек во Франции. В последние дни Минздрав страны констатирует снижение количества госпитализаций с COVID-19 и числа пациентов в реанимационных отделениях.

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