760 тысяч штрафов выписали во Франции за нарушение режима изоляции

За месяц во Франции полиция и жандармы провели более 12 млн проверок соблюдения режима изоляции. На фото: контроль в центре Парижа.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил в четверг, 16 апреля, о том, что за один месяц, пока в стране действует режим изоляции, полицейские и жандармы выписали более 760 тысяч штрафов за его нарушение. Ранее президент Макрон похвалил французов за дисциплинированность.

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С 17 марта, когда во Франции начался всеобщий карантин, по 15 апреля сотрудники правоохранительных органов провели «около 12,6 млн проверок» и выписали «762 106 штрафов», — доложил министр внутренних дел, выступая в Сенате.

Кристоф Кастанер уточнил, что проверками «занимаются, в среднем, 100 тысяч сотрудников» полиции и жандармерии, а на пасхальные праздники и в дни начала школьных каникул число проверяющих увеличивали до 160 тысяч.

В понедельник, 13 апреля, президент Макрон в своем очередном «коронавирусном» обращении к согражданам отметил, насколько послушно они выполняют предписания властей по изоляции. «Нас считали недисциплинированным народом, но вот мы соблюдаем правила, которые являются одними из самых строгих, когда-либо предписывавшихся нашему народу в мирное время», — заверил глава государства.

Минимальный штраф за нарушение режима изоляции составляет во Франции 135 евро, за повторное нарушение в течение 15 дней — 200 евро. Максимальное наказание — штраф 3750 евро и до 6 месяцев тюремного заключения.

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