Не растерять учеников: как работают французские школы во время карантина

С 16 марта во Франции продолжается строгий карантин. Школы и высшие учебные заведения уже месяц закрыты, а занятия ведутся по интернету. Как организовано во Франции дистанционное обучение, как мотивировать школьников и с какими трудностями пришлось столкнуться французским преподавателям, нам рассказала Александра Зонина, преподаватель английского языка в профессиональном лицее 18 округа Парижа.

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RFI: Александра, вы преподаете английский язык в каких классах?

Я преподаю английский язык в профессионально-техническом училище в 18 округе Парижа. Французское ПТУ – это профессиональный лицей, где обучают различным специальностям. Специальность моего лицея – логистика и механика. Я преподаю в 10, 11 и 12 классах.

Иными словами, это старшие классы средней школы, после которых выпускники поступают либо в высшие учебные заведения, либо идут работать.

Да, после 12 класса.

Сообщение о закрытии школ месяц назад было довольно неожиданным – до этого власти твердили, что ситуация с коронавирусом в стране под контролем. Насколько такое решение вас и ваших коллег застало врасплох, с какими трудностями вы столкнулись в дистанционном обучении и как быстро к ним адаптировались?

Да, действительно, нам сообщили в последнюю минуту. Я помню, что мы были на уроках 16 марта, и было понятно, что больше мы уже не увидимся. Или увидимся, но непонятно когда. С теми, кто в тот день пришли в класс, можно было хоть как-то договориться, и то было не понятно, о чем договариваться. У нас в лицеях есть сайты, к которым студенты подключаются и могут посмотреть уроки и задания. Эта система уже существовала, и с учениками можно было общаться через мейл, все мейлы были доступны. То есть, в принципе, это как-то могло спасти.

Но за выходные нам надо было все равно адаптировать наши задания, наши уроки. И надо было быть готовыми, потому что считалось, что в понедельник мы уже должны на удаленке преподавать, как в классе – в те же часы, что и обычные занятия. То есть, например, если урок с 10 до 11, то мы должны были ждать, что ученики будут подключаться в своих группах в то же время.

Была идея, что все будет работать в таком режиме. Но на практике сразу стало понятно, что это невозможно. Дело в том, что каждый лицей прикреплен к определенному сайту (они почти все одинаковые, есть небольшая разница, но, в принципе, система одна и та же). Естественно, в понедельник все преподаватели подключились к этим сайтам, и все ученики одновременно подключились к этим сайтам.

И сайты повисли...

Сайты были совершенно к этому не готовы, к такому количеству подключений. Поэтому государство (министерство образования — RFI) довольно быстро сказало: «Так, все. Хватит». И решило, что школьники будут подключаться в одно определенное время, а лицеи — в другое время. Они разделили время подключений, чтобы подключались не все сразу.

Если говорить о трудностях, то не у всех есть техника, чтобы подключиться – компьютеры, айпады, планшеты. А если и есть, то один на всю семью. Наш директор довольно быстро предложил нашим студентам приходить и забирать специальный школьный планшет. Но надо было, естественно, вначале узнать, у кого нет этих планшетов. Уже две недели прошло – надо было понять, у кого нет, надо было понять, как им добраться до лицея, потому что уже была изоляция. То есть, все это нужно было как-то устроить. Это тоже заняло время.

И самая большая трудность – это то самое неравенство ситуаций в семьях (о котором говорил президент Макрон в телеобращении от 13 апреля — RFI). Потому что даже чтобы заниматься, у детей не было, скажем, места для уединения, чтобы работать в нормальных условиях, если есть брат или сестра, которые беспокоят и которые не дают заниматься.

И большое у вас отставание от программы из-за всего этого?

По-английски? Конечно, мы отстаем. То есть, из того, что я хотела сделать, какие-то вещи мы не успели. Но в таких лицеях самое ужасное – это по их специальностям, где они отстают и где они не смогут, например, пройти стажировки, которые им нужны, чтобы получить диплом и чтобы быть на должном уровне, когда они выйдут из лицея.

Как ведут себя ученики «на удалёнке»? Как Вам удается их мотивировать? Есть ли «потерянные» ученики, которые вообще пропали из поля зрения?

Да, с самого начала некоторые ученики просто не могли подключиться, не могли понять, куда идти. Педагоги начали искать разные возможности общаться – WhatsApp, Discord, разные сайты, которые помогали не пользоваться нашей системой, которая постоянно подвисала, и не было возможно туда попасть. Из-за этого многие ученики сказали: «Ну я не могу, и всё» — и больше не появлялись. У других, даже самые хороших студентов, к сожалению, были ситуации в семьях, когда некоторые болели, у некоторых родители болели, и им надо было за ними ухаживать. Конечно же, мы не можем их упрекать. Но есть и те, кто не мог работать на удаленке, потому что у них изначально были трудности с обучением, особенно в ПТУ. Есть те, которым очень трудно учиться, а уж на удаленке – тем более. Получалось так, что до них было еще труднее достучаться.

Как быть с годовыми оценками после двух месяцев закрытия школы? И как быть с выпускниками, которые в этом году заканчивают лицей и им придется поступать в высшие учебные заведения?

Правительство обещало, что ВУЗы облегчат требования к поступлению. Понятно, что такой ситуации никогда не было раньше, и государство обещало, что в ВУЗы будут поступать по облегченной системе. Деталей еще пока не дали, но сказали, что, по крайней мере, если будут какие-то экзамены, письменные или устные, то требования будут менее сложные, чем обычно.

Что касается других классов, то пока нам говорили, что годовой балл будет высчитываться за первый и второй триместр. И если действительно мы вернемся с 11 мая, то будет и третий триместр, который будет длиться только один месяц, июнь. Если мы действительно вернемся и действительно будут уроки в июне, то те отметки, которые мы поставим в течение этого месяца, будут засчитаны. Естественно, те отметки, которые были поставлены до сих пор в изоляции – и это нам сказал министр образования – они не будут засчитываться.

11 мая президент Макрон обозначил как день постепенного выхода их карантина. У Вас и ваших коллег уже есть какие-то идеи по поводу организации этого выхода, ведь может возникнуть множество проблем (с масками, с транспортом и так далее)?

Да, я сегодня общалась с директором моего лицея по этому поводу – как это будет? Он говорит, что с тех пор, как прошла информация об 11 мая, во-первых, у государства есть 15 дней, чтобы изучить возможность, как к этому быть готовым, что можно будет сделать. Во-вторых, что естественно, не будет уроков сразу со всеми студентами, будут полугруппы. Не сразу все ученики вернутся, это будет постепенно. Часы занятий будут отделены друг от друга, будет только 7 или 8 человек вместо 16-ти в группе. Это все в течение 15 ближайших дней должны решить, сорганизовать, посмотреть, как это возможно сделать.

И главное – замотивировать и успокоить родителей и самих студентов, что это, во-первых, возможно, и что, во-вторых, все будет проходить в нормальных условиях. В течение 15 дней нам должны сказать о том, насколько это будет возможно, действительно будут ли у нас всех маски. Как мне сказал директор лицея, все равно в первое время нам придется одновременно преподавать и в классах, и продолжать удаленку. Речь о том, чтобы не сразу все возвращались, чтобы не рисковать и чтобы все вернулось постепенно к нормальной жизни. Главное пожелание – чтобы в начале июня уже все смогли вернуться.

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