Третий день подряд в больницах Франции снижается число пациентов с коронавирусом

Французский Минздрав третий день подряд фиксирует снижение числа пациентов с диагнозом COVID-19 во французских больницах. Об этом в ходе ежедневного брифинга в пятницу, 17 апреля, рассказал руководитель Главного управления здравоохранения Жером Саломон. Число скончавшихся больных возросло до 18 681 человека.

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По данным Минздрава, в больницах до сих пор остается 31 190 больных с коронавирусом. За последние сутки во Франции скончался 761 человек, общее число жертв эпидемии достигло 18 681 человека. При этом 34 420 больных выздоровели, в том числе 1608 — за последние 24 часа. За сутки были госпитализированы 2167 новых пациентов. Однако число больных в реанимации снизилось на 221 человека, этот показатель снижается последние девять дней. «Снижение медленное, но оно есть», — обнадежил французов Саломон и призвал не ослаблять режим изоляции.

По данным на 17 апреля, уже у 1081 моряка с авианосца «Шарль де Голль» диагностирован коронавирус. Это чуть менее 50% от всего личного состава корабля (2300 человек). Об этом в пятницу объявила министр обороны Флоранс Парли. Авианосец вернулся в порт Тулона в воскресенье после решения досрочно прекратить его плановый поход. Инфицированных моряков изолировали на территории военно-морской базы, несколько человек госпитализировали.

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В Великобритании число жертв эпидемии достигло 14 576 человек, за сутки скончались 847 пациентов. Об этом в пятницу заявили в Минздраве страны. 585 человек, у которых был диагностирован COVID-19, скончались за последние сутки в Испании. Общее число погибших достигло 19 478 человек. Власти Германии заявили, что эпидемия находится «под контролем», с начала марта в стране зафиксировано 3868 смертей, связанных с коронавирусом.

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