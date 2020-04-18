Более 19 тысяч человек стали жертвами коронавируса во Франции

Во Франции от последствий коронавируса с начала эпидемии скончались 19 300 человек. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили французские власти. Согласно официальным данным, за 24 часа в стране зафиксировали 642 случая смерти от COVID-19. При этом в больницы четвертый день подряд попадают все меньше пациентов.

Реклама Читать далее

Как следует из коммюнике министерства здравоохранения, всего во Франции диагноз COVID-19 с марта поставили более чем 110 тысяч раз. Эпидемиологическая обстановка продолжает стабилизировалась: число пациентов в реанимации в субботу снизилось. Два дня назад власти сообщили, что распространение вируса в стране остается «на высоком уровне».

Днем в субботу стало известно, что военные начали сворачивать полевой госпиталь на востоке Франции в Мюлузе. Он позволял реанимировать до 30 пациентов одновременно. Теперь власти решили оставить там только 15 коек, сославшись на улучшение ситуации в регионе.

Согласно подсчетам агентства France-Presse, в субботу число смертей от последствий коронавируса в Европе превысило 100 тысяч. Больше всего жертв коронавируса на континенте, согласно официальным подсчетам, в Испании, Италии и Франции. В мире больше всего скончавшихся от последствий COVID-19 в США, где власти отчитались о 33 тысячах жертв.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться