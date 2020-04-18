Каннский кинорынок пройдет в этом году в онлайн-версии

Каннский кинорынок в этом году пройдет в онлайн-версии

Каннский кинорынок, одна из важнейших площадок для экономики мирового кино, пройдет в этом году в онлайн-версии с 22 по 26 июня, сообщили организаторы Каннского кинофорума в рассылке 17 апреля.

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В связи с эпидемией COVID-19 и ограничительными мерами, принятыми во Франции, руководство Каннского фестиваля решило провести Каннский кинорынок в онлайн-версии. Как уточняют организаторы, решение было принято по инициативе Жерома Пайяра, заместителя директора фестиваля по кинорынку, с тем, чтобы поддержать международную киноиндустрию и профессионалов кинобизнеса.

Каннский кинорынок является одной из крупнейших площадок для экономики мирового кино. В этом году в нем примут участие 12 500 представителей из 121 страны мира, будет представлено 4000 новых фильмов и проектов будущих картин, говорится на сайте кинорынка.

Организаторы стараются сделать участие в виртуальном мероприятии максимально приближенным к реальному: предусмотрены онлайн-просмотры, встречи и дебаты в режиме видеоконференций, продюсерские компании получат на сайте кинорынка виртуальные стенды, а киноцентры разных стран – онлайн-павильоны.

Напомним, что накануне было объявлено об отмене параллельных каннских программ, хотя судьба самого фестиваля, который должен был открыться 12 мая, пока еще не решена. Арт-директор Тьерри Фремо категорически исключает возможность проведения фестиваля в цифровом формате. Вместе с тем, он назвал «инновационной» цифровую альтернативу кинорынку, свидетельствующую, по его словам, об «эволюции» Каннского кинофорума.

Аккредитации участников Каннского кинорынка онлайн уже открыты. Цена аккредитации составит 95 евро для тех, кто зарегистрируется по тарифу early brid до 29 мая, и 195 евро для регистрирующихся после этой даты.

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