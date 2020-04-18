«Люди постепенно исчезали»: как французский авианосец стал эпицентром коронавируса

Единственный французский авианосец «Шарль де Голль», который покинул порт приписки еще до начала пандемии в Европе, мог стать идеальным местом для спасения от COVID-19, отрезанным от всего мира. Однако через несколько месяцев коронавирус выявили у тысячи моряков, а отвечать за вспышку заболевания перед депутатами пришлось министру обороны Франции Флоранс Парли. Новым вирусом заразились две трети экипажа, а сам борт стал идеальным местом для распространения эпидемии.

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«Шарль де Голль» вышел из порта Тулона на юге Франции 21 января, когда в стране еще не говорили о возможности эпидемии коронавируса. Через год после крупного ремонта, который обошелся бюджету более чем в миллиард евро, авианосец отправили на восток Средиземного моря к берегам Сирии для поддержки операции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Для некоторых военных это был первый выход в море на борту авианосца.

Однако главным врагом моряков оказались не террористы, а пандемия коронавируса. Вернуться из миссии им пришлось на десять дней раньше: заражение COVID-19 выявили у 1081 члена экипажа из 1760, а 24 военным потребовалась госпитализация.

Le Monde напоминает, что для Франции атомный авианосец — ключевая составляющая ядерного потенциала, флагманское судно военно-морского флота. Другая подобная эскадра есть только у США, и в Париже ее считают показателем военной мощи, которая позволяет стране играть важную роль на политической арене. Теперь единственный французский авианосец временно остался без экипажа, а вооруженные силы — без «эмблемы».

Как именно коронавирус попал на борт «Шарль де Голля», во французской армии пока не знают. Отвечая на вопросы депутатов Национального собрания в пятницу, 17 апреля, министр обороны страны Флоранс Парли признала, что заражение могло произойти во время захода в порт Бреста в Бретани с 13 по 16 марта (тогда на территории страны зафиксировали 3661 случай коронавируса — RFI).

Теперь французский авианосец простоит в порту как минимум до начала июня REUTERS - ERIC GAILLARD

Как отметила Парли, решение не отменять стоянку было принято для «восстановления» сил моряков. В Бресте корабль простоял три дня, а морякам «советовали на сходить на берег». Однако строгого запрета не было: как отмечает телеканал TF1, журналисты которого поговорили с членами экипажа, военные были в городе, посещали рестораны и бары. В это время эпидемия уже набирала обороты во Франции, а до введения карантина оставалось меньше недели.

Журнал Défense nationale пишет, что заход «Шарля де Голля» в Брест был для Бретани важным событием — авианосец не был в городе, где его построили в конце XX века, более 20 лет. В районе порта планировали провести праздничные мероприятия, многие из которых отменили из-за коронавируса. Однако жестких запретов, связанных с эпидемией, во Франции в середине марта еще не ввели, и ничто не мешало морякам встретиться с друзьями и семьей.

Попал ли коронавирус на борт в Бретани, пока неясно. За несколько недель до захода в Брест «Шарль де Голль» останавливался в кипрском Лимассоле. Там моряки также могли сходить на берег: об этом свидетельствует трагическая история, произошедшая в ночь на 24 февраля. Одна из женщин-матросов авианосца погибла, упав с пятого этажа своего отеля. Что именно стало причиной этого происшествия, расследование пока не выяснило.

Как утверждает в интервью France Bleu один член экипажа, пожелавший сохранить анонимность, первые симптомы коронавируса появились у моряков еще до захода в Брест. Он обвинил руководство в том, что офицеры решили жертвовать «их здоровьем и жизнями». Министр обороны Флоранс Парли назвала эту информацию «ложной».

Источники Le Monde рассказывают, что случаи заражения COVID-19 на «Шарле де Голле» стали выявлять со второй половины марта. Вначале в военный госпиталь на борту попали десять человек, которые, согласно официальной информации, не были инфицированы коронавирусом. Однако моряки говорят, что, вероятно, они стали первыми носителями вируса на борту. После этого военных стали «постепенно отправлять на изоляцию». «Люди постепенно исчезали», — рассказывают члены экипажа Le Monde.

Замкнутое пространство авианосца, сконструированного в прошлом веке и пригодного для борьбы с ядерной угрозой, но не с вирусом, стало идеальным для распространения инфекции. В каютах, где стояли от 6 до 20 кроватей, было невозможно соблюдать необходимую социальную дистанцию. По данным СМИ, дезинфицирующего геля на борту не хватало, а каждому моряку в первые дни выдавали только по две маски в день.

«В медчасти говорили, что делают, что могут», — утверждают собеседники Le Monde. Симптомы, характерные для коронавируса, при этом называли обычной простудой или последствиями хронических заболеваний.

О том, что на борту выявили 50 случаев COVID-19, экипаж узнал по телевизору 8 апреля. Об этом сообщают источники Le Télégramme. Только через час эту информацию официально сообщили морякам. Позже число заболевших перевалило за тысячу.

Французский «Шарль де Голль» — не единственный подобный корабль, на борту которого выявили коронавирус. ВМС США также сообщал о вспышке заболевания на четырех из 11 действующих авианосцев. На «Теодоре Рузвельте», по данным Reuters, COVID-19 нашли у 60% моряков, один из которых скончался. При этом капитана Бретта Крозьера, который первым подал рапорт о вспышке коронавируса в начале апреля, уволили. Тогда информация из внутреннего документа просочилась в прессу. По мнению командования, офицер «поднял тревогу без причины». По информации The New York Times, теперь, когда угроза оказалась реальной, его могут вернуть на службу.

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