Удаленная работа из-за коронавируса усилила неравенство между французами: исследование

В Париже почти половина сотрудников могут работать из дома

Массовый перевод сотрудников на работу из дома из-за эпидемии коронавируса усилил социальное неравенство во Франции. Об этом говорится в совместном исследовании центра OpinionWay, института SciencePo и фонда имени Жана Жореса. По данным опросов, почти половина (44%) управленцев и высокооплачиваемых специалистов могут продолжать профессиональную деятельность удаленно, тогда как 55% работников, занимающихся физическим трудом, временно потеряли трудоустройство. Среди них лишь 3% могут работать из дома.

Реклама Читать далее

Согласно докладу «Чему доверяют французы», опубликованному на сайте фонда имени Жана Жореса, больше всего удаленная работа во время карантина распространена в Париже, где на «удаленку» перевели 47% сотрудников. На северо-востоке страны такую возможность имеет лишь каждый пятый француз. Во всей стране около 30% сотрудников продолжают ездить на рабочее место.

По данным опроса, половина жителей Франции уверена, что меры поддержки экономики, представленные правительством на фоне эпидемии коронавируса, помогут в равной степени всем гражданам. При этом доверяют правительству в борьбе с эпидемией 39% французов.

Как отмечают исследователи, только 53% опрошенных уверены, что коронавирус возник естественным путем. 70% избирателей, поддерживающих главу крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, уверены, что это не так. Ранее Русская служба RFI писала, что более четверти французов верят в «лабораторную» природу COVID-19.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться