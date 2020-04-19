Маски, тесты, антисептики: мэрия Парижа объявила план выхода из карантина

Мэр Парижа Анн Идальго рассказала о подготовке столичных властей к окончанию карантина. Городские власти обещают обеспечить парижан защитными масками и гелем-антисептиком в общественных местах, а также сделать более массовым тестирование на коронавирус. Об этом Идальго рассказала в интервью воскресной газете JDD.

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До конца месяца парижанам будет бесплатно выдано полмиллиона защитных масок. По словам Идальго, это будут маски из ткани, предназначенные для стирки и многократного использования. Маски будут раздаваться в аптеках, в первую очередь, пожилым, беременным, а также людям с хроническими заболеваниями.

До середины мая власти обещают произвести и раздать более двух миллионов масок — по маске на каждого жителя столицы. По мнению Анн Идальго, маски должны стать обязательными для ношения в общественном транспорте.

Столичные власти планируют также сделать более массовым тестирование на коронавирус. Сейчас, по словам Идальго, уже ведется систематическое тестирование в домах престарелых, эту практику необходимо распространить на муниципальных служащих, которые работают с населением. О тотальном и обязательном тестировании всех жителей речи не идет, уточняет градоначальница.

Школы должны открываться постепенно, считает Анн Идальго. В первую очередь, в классы должны вернуться ученики из семей с одним родителем, дети, чьи родители работают в ключевых секторах экономики, а также дети с инвалидностью.

Парижская мэрия выступает также за максимальное продление работы «на удаленке» для тех предприятий, где это возможно.

Власти столицы также планируют договориться с парижскими отелями о выделении комнат для самоизоляции на две недели жителей, у которых выявлен коронавирус, но которые не нуждаются в госпитализации. По словам Идальго, это поможет избежать заражения всей семьи.

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