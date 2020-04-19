«Мы должны научиться жить с вирусом»: власти Франции отчитались о борьбе с Covid-19

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в воскресенье, 19 апреля, подвел промежуточные итоги борьбы с эпидемией коронавируса. По мнению главы правительства, распространение Covid-19 удалось взять под контроль, однако говорить о победе над вирусом рано: карантин в ближайшие недели продолжится, а после пандемии мир ждет «жестокий» экономический кризис.

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Во время пресс-конференции, которую премьер-министр дал вместе с министром здравоохранения Оливье Вераном, Эдуар Филипп объявил, что санитарный кризис во Франции не закончился.

«Наша жизнь после конца карантина не будет той же, что и до коронавируса. Она еще долго не будет такой же», — предупредил Эдуар Филипп. Каким именно будет будущее французов после 11 мая, премьер-министр не уточнил, но пообещал представить план по выходу из карантина через несколько недель.

Во время пресс-конференции министр здравоохранения уточнил, что власти планируют проводить 500 тысяч тестов на коронавирус в неделю. Сейчас эта цифра почти в три раза меньше.

«Было бы ошибкой думать, что то, что ситуация перестала ухудшаться, означает, что эпидемия позади», — отметил премьер-министр и призвал французов строго соблюдать карантин, продленный до 11 мая. Глава правительства также похвалил жителей страны за чувство «гражданской ответственности»: по мнению Филиппа, они «смогли приспособиться к невиданной ситуации». Политик добавил, что за нарушение карантина выписали 800 тысяч штрафов, и эти цифры свидетельствуют, что большинство французов соблюдают ограничительные меры.

«Карантин сработал», — заверил премьер-министр.

По мнению властей, в случае, если бы меры не были бы приняты, отделения реанимации во всех регионах страны оказались бы переполнены. Во время эпидемии это произошло только в тех областях, которые с самого начала были наиболее подвержены коронавирусу. Всего же во Франции в апреле число пациентов в реанимации не превысило 7100 человек, тогда как на территории страны были подготовлены 10 500 коек.

«Ношение масок в общественном транспорте может стать обязательным»

В начале эпидемии французы, а в особенности медицинские работники, критиковали правительство за нехватку масок. Премьер-министр заверил, что теперь Франция каждый день производит и покупает за границей больше масок, чем потребляет. По словам Эдуара Филиппа, в неделю в стране делают 8 миллионов масок — в два раза больше, чем в январе.

«В ближайшие недели мы сможем расширить нашу политику распространения масок», — объявил Эдуар Филипп. Власти пообещали в ближайшее время наладить производство 17 миллионов специальных защитных масок из ткани в неделю.

Премьер-министр допустил, что с 11 мая во Франции ношение масок в общественном транспорте может стать обязательным. Ранее власти страны советовали носить их только медицинским работникам и заболевшим.

Франция смогла вернуть 160 тысяч граждан из-за границы

Премьер-министр заявил, что Франция смогла вернуть домой 160 тысяч граждан, которые временно находились на территории других стран. «До начала карантина многие французы были за границей по тысяче разных и легитимных причин. Они должны были вернуться», — заявил Эдуар Филипп.

Для того, чтобы добиться возвращения французов домой, министерство иностранных дел открыло кризисный центр. Власти организовали 1600 специальных рейсов из более чем ста стран. «То, что мы сделали, не удалось многим странам», — подчеркнул премьер-министр.

«Мы должны научиться жить с этим вирусом»

Премьер-министр подчеркнул, что приоритетом при выходе из карантина будет оставаться здоровье французов. Снятие ограничений будет постепенным.

«Распространение коронавируса было замедлено, и им заразились очень мало жителей Франции. До коллективного иммунитета нам очень далеко. Согласно нашим подсчетам, коронавирусом могли заразиться от двух до шести миллионов граждан», — рассказал Эдуар Филипп.

«Спасти экономику, чтобы перезапустить ее после эпидемии»

Эдуар Филипп также напомнил о мерах, которые Франция принимает для борьбы с экономическими последствиями коронавируса. «Цель правительства — сохранить то, что можно, чтобы перезапустить это после эпидемии. Идея проста, но реализовать ее сложно».

Одним из основных методов достижения этой цели власти считают так называемую «частичную безработицу». Она позволяет предприятиям, которые не могут продолжать свою деятельность во время карантина, не увольнять сотрудников, а выплачивать им около 85% заработной платы. Оплата труда полностью компенсируется из бюджета. Сейчас такие пособия получают порядка девяти миллионов сотрудников.

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