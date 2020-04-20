Во Франции 9,6 миллионов человек получают пособие по временной безработице

785 тысяч предприятий обратились к французскому правительству за компенсацией расходов на оплату режима временной безработицы своих сотрудников (chômage partiel). Количество человек, временно оказавшихся без работы из-за эпидемии коронавирусной инфекции и получающих 84% зарплаты, составляет 9,6 миллионов. Фактически это каждый второй сотрудник частных компаний.

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Эти цифры в эфире радиостанции RTL в понедельник, 20 апреля, озвучила министр труда Франции Мюриэль Пенико.

По словам министра, больше всего запросов поступило от организаций в сфере торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса, ремонта автомобилей и строительства.

Из-за карантинных мер многие французские предприятия были вынуждены ограничить или полностью прекратить работу. Часть сотрудников продолжает выполнять свои функции удаленно. Пенико полагает, что эта практика сохранится и в первое время после смягчения карантина — коллективы предприятий можно будет разделить на «бригады», которые будут приходить на работу и выполнять задачи удаленно по очереди. Таким образом предполагается сократить количество людей, одновременно находящихся в помещении, и снизить риск распространения вируса.

Ранее, 11 апреля, в министерстве труда сообщали, что не менее 8 миллионов человек получают компенсацию по частичной безработице.

Напомним, чтобы помочь предприятиям пережить карантин и восстановиться после снятия санитарных ограничений, 25 марта было объявлено о введении системы экстренных кредитов под государственные гарантии — правительство Франции выделило для этого около 300 миллиардов евро. По словам главы Французской банковской федерации Фредерика Удеа, за 17 дней банки получили запросы от 290 тысяч предприятий на общую сумму около 55 миллиардов. В интервью franceinfo Удеа подчеркнул, что при нынешней системе обработки запросов, французские банки смогут рассмотреть 85% заявлений, из них отказ в займе получат 2–3% просителей.

По подсчетам экспертов Французского института экономической конъюнктуры, за 8 недель карантина французский бизнес потерял 120 миллиардов евро. В институте констатировали, что за время карантина ВВП страны сократился на 32% (5% валового продукта — в годовом выражении).

14 апреля в министерстве финансов заявили о том, что за весь 2020 год Францию ждет сокращение ВВП на 8%, а дефицит бюджета вырастет на 9%.

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