От коронавируса во Франции скончалось более 20 тысяч человек

Количество смертей от Covid-19 во Франции превысило 20 тысяч, объявил в понедельник, 20 апреля, заместитель министра здравоохранения Жером Саломон. За сутки в больницах и домах для престарелых скончалось 547 человек, но число новых пациентов в больницах и в реанимации продолжает медленно снижаться.

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«Сегодня вечером наша страна преодолела символический и особенно скорбный рубеж», – произнес Жером Саломон во время ежедневной пресс-конференции. От коронавируса с начала марта скончалось 20265 человек, «это намного больше, чем любая, даже самая сильная эпидемия гриппа, и больше, чем количество смертей от жары 2003 года» (тогда скончалось около 19 тысяч человек). 12513 человек умерли от коронавируса в больницах (444 человека за последние сутки) и 7752 – в домах для престарелых (103 за сутки).

В то же время, двенадцатый день подряд наблюдается снижение числа поступлений пациентов в реанимацию: на 20 апреля там числилось 5863 человека, на 61 меньше, чем накануне. «Снижение продолжается, но очень медленно», – прокомментировал Жером Саломон. Также снижается, шестой день подряд, число поступивших в больницы. На сегодняшний день во Франции с диагнозом Covid-19 госпитализировано 30584 человека. «Мы должны продолжить наши усилия», – произнес Жером Саломон, добавив, что с начала эпидемии из больниц выписались более 37 тысяч пациентов.

В тот же день в Италии объявили о первом с начала эпидемии в стране снижении числа пациентов в больницах. Снижение это незначительно, всего на 20 человек меньше, чем накануне. Однако это «позитивные данные», заявил руководитель итальянской службы общественной безопасности Анджело Борелли. На сегодняшний день в больницах Италии содержится 108237 пациентов с диагнозом Covid-19.

В Великобритании за сутки от коронавируса скончалось 449 человек. Это самая маленькая цифра с начала публикации официальной статистики 6 апреля. Как отмечает агентство France-Presse, эти цифры могут быть неточными, так как в выходные в стране статистика ведется плохо. С начала эпидемии в больницах Великобритании скончалось 16509 человек. Кроме этого, в домах для престарелых, где точная статистика не ведется, скончалось от 4 тысяч до 7 тысяч человек. Об этом сообщают различные организации и ассоциации, работающие с домами для престарелых. Количество выявленных диагнозов Covid-19 в стране насчитывает 124743 человека (4676 за сутки). В минувший четверг власти королевства продлили действие карантина еще на три недели.

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