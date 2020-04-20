Суд приговорил Францию к выплате 100 тысяч евро семье жертвы домашнего насилия.

Парижский суд по уголовным преступлениям приговорил государство к выплате 100 тысяч евро родственникам убитой в 2014 году женщины, которая до убийства неоднократно жаловалась в полицию на преследования со стороны бывшего супруга. Суд посчитал, что государственные органы совершили «грубую ошибку», «позволив» убийце совершить преступление.

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4 августа 2014 года Патрик Лемуан убил свою бывшую жену Кати Тома и ее родителей в их собственном доме. В момент убийства Кати Тома звонила полицейским с просьбой о помощи. Ранее она трижды обращалась в полицию с жалобами на преследования со стороны экс-супруга.

Первую жалобу она подала 27 июня 2014, в ней говорилось об избиении бывшим супругом. После этого Патрика Лемуана поместили под стражу, а затем отпустили под судебный контроль, запретив общение с бывшей супругой. Судебные слушания по делу об избиении были назначены на 13 августа.

Однако Патрик Лемуан не соблюдал меры судебного контроля и продолжал преследовать Кати Тома. 10 и 23 июля она опять обращалась в полицию. Полицейские повесткой вызвали Лемуана «для беседы», однако он не явился. Его арестовали только после совершения убийства. 2 октября он повесился в камере предварительного заключения.

В суд на французское государство 30 ноября 2018 года подали сестра и брат Кати Тома. В их жалобе говорилось о «нарушениях в функционировании правоохранительных органов». Как отмечает агентство France-Presse, это редчайший случай судебной процедуры с подобной формулировкой. В частности, родственники убитых жаловались на «недостаточный судебный контроль», «отсутствие реакции на нарушение судебного контроля» и «несостоятельность полицейских в момент убийства».

Во время судебного заседания две из трех жалоб были отклонены. Однако судья посчитал, что полицейские не все сделали для того, чтобы найти Патрика Лемуана после того, как он не исполнил предписания судебного контроля. «Эта ошибка службы полиции позволила Патрику Лемуану совершить убийство», – говорится в решении суда. Решение суд вынес в марте, однако оно было оглашено только в понедельник, 20 апреля.

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