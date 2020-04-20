Covid-19: Как связана потеря обоняния и вкуса с коронавирусом?

Является ли потеря обоняния и вкуса симптомами-предвестниками коронавирусной инфекции? На этот вопрос должно ответить крупнейшее международное исследование, которое началось более чем в 30 странах мира.

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Беспрецедентное международное научное исследование симптомов Covid-19 ведется в 38 странах мира. Оно касается потери обоняния и вкусовых ощущений у страдающих коронавирусной инфекцией пациентов. В исследовании занято более 500 ученых, которым предстоит изучить несколько тысяч опросников, отправленных в страны, где свирепствует эпидемия.

Ответы на эти опросники позволят, в первую очередь, понять, «насколько часто встречаются эти симптомы у больных Covid-19, на какой стадии болезни они проявляются и какую возрастную группу больше всего затрагивают», – объяснил RFI руководитель французской группы исследователей профессор Жером Голебиовски. Вместе с коллегами из Института химии в Ницце он руководит французской частью международного исследования.

Потеря обоняния (аносмия) и вкусовых ощущений (агевзия) может появляться при разных заболеваниях, в том числе респираторных. Но у Covid-19 эти признаки имеют некоторые отличия.

«Дело в том, что в Европе медики зафиксировали потерю обоняния и вкусовых ощущений у больных SRAS-Covid-19, – объясняет Жером Голебиовски, – Поэтому ученые, работающие в области восприятия человеком запаха и вкуса, решили провести международное исследование, чтобы лучше понять распространение этих симптомов при коронавирусе. И одновременно мы будем сравнивать Covid-19 с тем, что происходит при гриппе или обычном насморке».

Первые и довольно точные наблюдения были сделаны врачами именно в Европе, объяснил Жером Голебиовски: «В Китае в разгар эпидемии таких наблюдений не было, по каким причинам – мы не знаем. Либо потому, что в Китае у пациентов таких симптомов не было, либо просто потому, что такой вопрос врачи им просто не задавали. Преимущество нашего международного исследования в том, что мы будем распространять опросник более чем в 50 странах, на 30 и более языках. Первый быстрый анализ предполагает, что уже с сотней ответов из каждой страны мы получим достаточно точную статистику для последующих научных заключений».

Каким же образом это исследование поможет в борьбе с эпидемией? Как объяснил RFI ученый, «коронавирус обладает некоторой спецификой, в отличие от других респираторных заболеваний вирусного характера: при коронавирусе обоняние и вкус теряются на самой ранней стадии заболевания. В то время как при других респираторных заболеваниях потеря вкуса и обоняния появляются гораздо позже. Поэтому можно предположить, что эти симптомы являются ранними признаками коронавируса».

Но это не единственный специфический признак Covid-19. «У нас уже есть несколько гипотез, но они еще официально не подтверждены. На примере других, гораздо менее масштабных, исследований можно сказать, что потеря обоняния и вкуса является довольно распространенными симптомами Covid-19. И у женщин они встречаются гораздо чаще, чем у мужчин. Подтвердятся или нет наши гипотезы, мы узнаем, когда получим результаты нашего исследования», – пояснил Жером Голебиовски.

Продолжительность исследования «будет примерно равна развитию эпидемии в мире – пока будут новые случаи заражения, мы сможем получать результаты. Но предварительные результаты будут готовы уже через 3-4 недели, и вы вскоре о них узнаете», – пообещал ученый.

Во Франции работу ученых поддержал Национальный центр научных исследований (CNRS), который предоставил международной группе максимальную поддержку и позволил распространить как можно шире информацию, разместив ссылку на опросник на своем сайте. «Поэтому именно из Франции мы пока получили наибольшее количество ответов на наш опросник. Тот факт, что нас поддерживает CNRS, показывает важность нашего исследования», – говорит Жером Голебиовски.

Опрос проводится на абсолютно добровольной основе. Ответы на разработанную международной группой ученых анкету не займут у каждого пациента более 10-15 минут. Результаты будут храниться в защищенной базе данных и будут опубликованы на абсолютно анонимной основе, поясняют ученые. Заполнить анкету может любой человек, у которого тест на Covid-19 дал положительный результат, либо был диагностирован врачом без теста, либо просто, если человек подозревает, что у него появились симптомы коронавируса.

Международная группа надеется получить несколько десятков тысяч ответов. Затем ученые хотят предложить второй опросник тем больным или уже вылечившимся пациентам, к которым через 15 или более дней после болезни так и не вернулись обоняние или вкусовые ощущения.

В скором времени на сайте Всемирной ассоциации хемосенсорных исследований (GCCR) появится вариант опросника на русском языке.

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