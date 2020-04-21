Во Франции от последствий коронавируса умер еще 531 человек

Во Франции за последние сутки умер еще 531 человек, но число пациентов в больницах продолжает снижаться.

Во Франции от последствий коронавирусной инфекции за последние сутки умер еще 531 человек, но число пациентов в больницах продолжает снижаться. Эти данные обнародовал вечером во вторник, 21 апреля, руководитель Главного управления здравоохранения Жером Саломон.

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Во французских больницах за минувшие сутки скончались 387 человек. Еще 144 человека умерли во французских домах престарелых EHPAD. Общее число смертельных случаев COVID-19 в стране составляет таким образом 20 796 человек.

«Средний возраст погибших — 84 года», — заявил Жером Саломон.

Во французских больницах остаются 30 106 человек — это на 478 человек меньше, чем накануне. В отделениях реанимации находятся 5433 человек. За последние сутки в реанимацию попали 190 человек.

При этом, учитывая количество пациентов, покинувших реанимационные отделения, общая цифра на 250 человек меньше, чем накануне. Количество попавших в реанимацию продолжает таким образом снижаться 13-й день подряд.

Всего с 1 марта из французских больниц выписали 39 181 человек, перенесших коронавирусную инфекцию.

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