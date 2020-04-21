Вызвали «на ковер» посла в Париже: идет ли COVID-«война» между Западом и Китаем

Лаборатория P4 в Ухане, из которой, по утверждению Fox News, мог «пойти по миру» коронавирус. Китайские власти это опровергают.

В интервью газете Le Monde глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан много внимания уделил Китаю, — к которому лидеры стран Запада в последние дни обращаются с вопросами в связи о том, откуда есть пошла эпидемия коронавируса. Министр подчеркнул, что Франция «ждет уважения» к себе и рассказал, почему был вызван для объяснений китайский посол в Париже.Этот эпизод — один из многих вероятных индикаторов «коронавирусной войны» дипломатий.

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Вышедшее 20 апреля интервью французского министра иностранных дел начинается с вопроса: «Посол Китая Лу Шай был вызван в МИД Франции из-за признанных недопустимыми публикаций об ответе Запада на (кризис) Covid-19. Речь идет об отдельном случае или о демонстрации того, что китайская дипломатия (в целом) стала более агрессивной?».

Глава французской дипломатии уходит от прямого ответа, первым делом подчеркивая, что после начала кризиса четыре раза разговаривал «с китайским коллегой», с которым поддерживает «отношения диалога и сотрудничества». Эти отношения «заставляют нас говорить то, что мы думаем», — заверил министр.

Но затем сказал: «У нас есть принципы. Я не могу смириться с тем, чтобы персонал наших Ehpad (домов престарелых — Прим. Ю.С.) был оклеветан кем бы то ни было, включая посольство Китая. Я дал этот понять».

«Дал понять» французский министр китайскому послу 14 апреля, а «клевета» появилась в статье, размещенной 12 апреля на сайте посольства Китая в Париже. Суховатый заголовок «Восстановить подвергнутые искажению факты. Наблюдения китайского дипломата в Париже» не передает эмоциональный характер самой статьи.

Посол Китая во Франции господин Лу Шай AFP - MARTIN BUREAU

«Дипломат в Париже» (имя его не названо) начинает статью с информационного повода: «снятие карантина в Ухане (8 апреля) демонстрирует, что Китай вышел победителем в битве с эпидемией коронавируса».

В то же время, хоть Китай и победил, «эпидемия продолжает свою безумную гонку» по всему остальному миру, так что следует говорить «скорее о промежуточной победе». И поэтому главное желание Китая состоит в том, чтобы весь мир, объединив усилия, как можно скорее «разбил нашего общего врага», т. е. коронавирус.

«Однако в то время, когда весь мир мобилизуется» на борьбу с вирусом, СМИ, эксперты и политики «некоторых западных стран, похоже, больше заинтересованы в том, чтобы клеветать, клеймить и нападать на Китай, чем думать о том, как сдержать эпидемию». «Победа Китая» «вызывает горечь» у этих «клеветников». И они при помощи «сфабрикованных тезисов» о том, что Китай «запоздал с реакцией» и «скрыл правду», представляют его как «главного виновника пандемии».

«Снятие карантина в Ухане (8 апреля) демонстрирует, что Китай вышел победителем в битве с эпидемией коронавируса». На фото: свадьба в Ухане 15.04.2020. © REUTERS - ALY SONG

А между тем Китай еще 30 декабря предупредил мир о «случаях неизвестной пневмонии», а начиная с 3 января «регулярно информировал ВОЗ» о распространении вируса (кстати, и ВОЗ работала прекрасно и зря «некоторые призывают» лишить ее финансирования ). «23 января, в момент закрытия Уханя в Китае было более 800 заболевших и только 9 — за границей». «И только спустя месяц эпидемия началась в Европе и в Соединенных Штатах». Вывод: «Запад» упустил время.

В то время как Китай, не пожалев ни денег, ни сил, «всего за два месяца победил» эпидемию, на Западе политики «бросали своих граждан одних перед лицом массового вирусного убийства», «прятали друг от друга медицинские принадлежности», «перепродавали частным структурам оборудование, приобретенное на государственные деньги», а «медицинские работники EHPAD (…) коллективно дезертировали, оставляя своих пансионеров умирать от голода и болезней…».

И несмотря на это, западные элиты, по вине которых распространение эпидемии стало «неконтролируемым», сегодня «не имеют никаких проблем с совестью» и «ничто не тревожит их сон». А западные СМИ и эксперты не слишком-то расследуют эти ошибки и упущения, сосредоточившись на Китае. Автор передовицы сравнил поведение западной элиты с рефлексами каракатицы: «Когда каракатица в опасности, она плюется чернилами, чтобы, очернив воду, воспользоваться этим и скрыться».

Что пишут чернилами «каракатицы»

После выхода этой статьи глава МИД Франции Ле Дриан выпустил коммюнике, в котором говорилось: «некоторые публичные заявления представителей посольства Китая во Франции не соответствуют качеству отношений между двумя странами, отношений доверия и дружбы, которые президент (французской) Республики поддерживает с председателем Си Цзиньпином…». «Я ясно выразил свое неодобрение» послу КНР, вызвав его в МИД «сегодня утром, 14 апреля», — заявил Ле Дриан.

[...] Certaines prises de position publiques récentes de représentants de l’ambassade de Chine en France ne sont pas conformes à la qualité de la relation bilatérale entre nos deux pays [...]



Communiqué complet de @JY_LeDrian 👉 https://t.co/B9NFeaIDDr#covid19 #Chine #France pic.twitter.com/xukElXn10L — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) April 15, 2020

Затем, как сообщает AFP, китайское посольство в Париже объяснило, что имело в виду не французские дома престарелых, а испанские . А под статьей на сайте посольства появилась сноска: «Выражение „EHPAD“ в нашем тексте не относится к Франции. Это общий термин, который означает медицинские дома престарелых в мире» (хотя «Ehpad» — чисто французская аббревиатура: Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes — Прим. Ю.С.)

15 апреля официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на брифинге: Пекин никогда не утверждал, что Франция неэффективно борется с COVID-19, «более того, мы понимаем все, что чувствуют французы, столкнувшись с тяжелой эпидемией…». (Это заявление «позволило снять недопонимание», — рассказал позднее в интервью Le Monde глава МИД Франции: «Мы хотим, чтобы нас уважали, как и Китай хочет быть уважаемым»).

Тем не менее, Чжао Лицзянь указал пальцем «на некоторые СМИ, так называемых экспертов и политиков западных стран», которые распространяют «ложную информацию».

Уже на следующий день, 16 апреля, появилось заявление еще одного западного политика в западном же СМИ — о Китае. Речь об интервью Эмманюэля Макрона газете Financial Times. Из интервью следует, что президент Франции либо не читал статью о «западной каракатице», либо просто не согласился с выводами.

Макрон сказал FT: учитывая огромную разницу между теми странами, где информация распространяется свободно, и теми, где «правда подавляется», нельзя достоверно утверждать о китайских успехах в борьбе с коронавирусом.

«Ясно, что (в Китае) произошли вещи, о которых мы ничего не знаем», — добавил щепотку дипломатии президент Макрон. REUTERS - GONZALO FUENTES

«Учитывая эти различия», «и то, что сегодня представляет собой Китай, который я уважаю, давайте не будем настолько наивными, чтобы говорить, что там с этим справились намного лучше». «Ясно, что произошли вещи, о которых мы ничего не знаем», — добавил щепотку дипломатии Макрон.

Президент Франции не стал уточнять, о каких именно «вещах» идет речь.

Но за несколько дней до этого Fox News и Washington Post вышли с материалами, из которых следовало, что вирус «утек» из лаборатории в Ухане.

16 апреля Чжао Лицзянь заявил, ссылаясь на ВОЗ, что подобные утверждения не подкреплены никакими доказательствами.

17 апреля Чжао Лицзянь ответил Макрону, подчеркнув, что полемика о преимуществах разных политических систем в деле управления кризисом «бесполезна», и снова призвав мир объединиться в «войне с эпидемией».

В тот же день китайские власти объявили миру, что «уточнили данные» о жертвах: выяснилось, что умерших от коронавируса в Ухане — 3869, на 1300 больше, чем сообщалось ранее (т. е. примерно на 50% больше).

Возможно, новые уточнения еще последуют. В конце марта американский журнал Newsweek предположил, что от коронавируса в Ухане скончалось не менее 26 тысяч человек. Newsweek подчеркнул, что предположение основано на частичных данных и не подтверждено официальными цифрами (МИД Китая и китайское посольство в США не дали комментариев журналу).

Будет ли «расплата»?

Если президент Франции пока ограничился намеками, то руководство других западных держав уже открыто говорит о том, что Пекину, вероятно, «придется ответить на трудные вопросы» по поводу коронавируса.

«Нет сомнений: мы не можем продолжать business as usual после этого кризиса, и мы должны будем задать трудные вопросы о том, как он (вирус) появился, и о том, как его можно было остановить раньше», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Министр предположил, что может быть «расплата» с Китаем.

«Посмотрим, как пойдет расследование. (…) Если (китайцы) сознательно допустили это», «должны быть последствия», — сказал Дональд Трамп, а госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул: мы рассчитываем на то, что Китай допустит иностранных специалистов в лабораторию в Ухане.

Представители профсоюза медсестер США проводят митинг перед Белым домом от имени медицинских работников, инфицированных COVID-19, и призывают администрацию Трампа улучшить обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты. 21.04. 2020. REUTERS - LEAH MILLIS

В упомянутом выше интервью Le Monde министр иностранных дел Франции Ле Дриан заявил: «Мне кажется, что мы сейчас наблюдаем расширение разломов (структуры) мирового порядка… Пандемия приводит к «обострению китайско-американского соперничества».

Покритиковав американцев за прекращение финансирования ВОЗ, французский министр выразил сожаление тем, что «такая великая держава как США» «кажется, (больше) не решается играть свою роль мирового лидера». На прямой уточняющий вопрос журналистов о том, «пытается ли Китай занять место Вашингтона в концерте великих держав?» глава МИД Франции ответил: «Я читал и слышал, что „мир после“ не должен иметь ничего общего с „миром до“. Я разделяю это пожелание… Но я боюсь, как бы "мир после" не стал ужасно походить на „мир до“ — только хуже».

«Перед санитарным кризисом была разница в подходах к Китаю со стороны американцев и европейцев… Ужесточат ли европейцы свой подход?» — спросили главного французского дипломата. Он ответил: «...Еврокомиссия говорила в начале 2019 года о том, что Китай одновременно и партнер, и системный соперник. (…) Порой Пекин играет на фрагментации ЕС».

Есть еще одна страна, которую регулярно обвиняют в попытках раскола Евросоюза. Ее президент, Владимир Путин 16 апреля в разговоре с товарищем Си Цзиньпином «высоко оценил» китайскую борьбу с коронавирусом и подчеркнул «контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообществ...».

20 апреля Ангела Меркель заявила (цитата по AFP): «Чем более транспарентным будет отчет Китая о происхождении вируса, тем лучше будет для всех на этой планете».

Китайские власти утверждают: нам нечего скрывать от мира в вопросе коронавируса. Более того, миру есть за что поблагодарить Китай. На фото: плакат в Белграде. Апрель 2020. REUTERS - Djordje Kojadinovic

21 апреля китайское официальное информагентство «Синьхуа» опубликовало статью под заголовком: «Комментарий: Пусть солнце истины рассеивает туман лжи».

В статье снова отвергаются все «коронавирусные» обвинения в адрес Пекина. Подчеркивается: «Ложь и очернительство лишь отнимают время, создавая угрозу для еще большего количества жизней».

«Перед лицом „самого серьезного кризиса со времен Второй мировой войны“, как охарактеризовал его генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, у нас нет иного выбора, как только взяться за руки и преодолеть его вместе», — так завершается китайская передовица.

Китайский посол в Париже заявил 20 апреля в интервью BFMTV о том, что «между Францией и Китаем нет кризиса» и «двусторонние отношения — в наилучшем состоянии». Что касается заявлений президента Макрона в газете Financial Times, то его слова «были искажены». «Я не думаю, что у него есть намерение обвинять Китай», — сказал китайский дипломат.

Между тем из Елисейского дворца почти за неделю, что прошла после выхода интервью, не было заявлений об «искажении» слов Макрона.

К слову, и статья о западных «клеветниках»-«каракатицах» все еще доступна на сайте посольства Китая во Франции.

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