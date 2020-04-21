Министр образования Франции: школьники вернутся к занятиям в три этапа

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке рассказал подробнее о том, как школьники вернутся к занятиям после смягчения карантина в стране, которое начнется 11 мая. Предварительные детали он сообщил во вторник, 21 апреля, во время сеанса видеосвязи с представителями комиссии по вопросам культуры и образования Национального собрания Франции.

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Предполагается, что с 11 мая к занятиям вернутся учащиеся детских садов, подготовительных классов и начальной школы, в первую очередь в районах, где возникло больше всего проблем с организацией дистанционного обучения. С 18 мая к занятиям приступят ученики средней школы (колледжей), профессиональных учебных заведений, и старшеклассники (учащиеся лицеев). Сперва, правда, полноценные занятия возобновятся лишь у учеников первых и последних классов каждого цикла (начальной, средней и старшей школы). С 25 мая к учебному процессу вернутся все школьники.

При этом Жан-Мишель Бланке уточнил, что в первое время классы следует делить на «сменные» группы не более, чем по 15 человек, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. Министр подчеркнул, что возвращение учеников в школы осуществляется в соответствии с санитарным протоколом, в котором «черным по белому прописана необходимость барьерных жестов», и напомнил о необходимости соблюдать такие меры, как социальное дистанцирование. Если школа не может гарантировать соблюдение этих мер, она останется закрытой, а ученики продолжат заниматься удаленно.

По словам министра, учителя могут вернуться к нормальному режиму работы, однако, если они относятся к наиболее уязвимым группам населения, для них будет предусмотрена возможность продолжать преподавать дистанционно.

Также было принято решение сохранить устные выпускные экзамены по французскому языку, в то время как по предметам, по которым предусмотрены письменные экзамены, итоговые оценки будут выставлены по результатам контрольных работ, проведенных в течение года. В соответствии с учебным планом, устные экзамены должны пройти с 26 июня по 4 июля. «В отличие от письменных экзаменов, устный невозможно заменить результатами контрольных», — объяснил Бланке.

В своем видеообращении к Нацсобранию Бланке отметил, что при составлении плана выхода школ из карантина в министерстве образования ориентировались в том числе на прецеденты в других странах, в первую очередь — в Германии, где смягчение санитарных ограничений началось с 20 апреля, а постепенное возобновление занятий в школах и высших учебных заведениях предусмотрено с 4 мая.

Напомним, с 16 марта 12,5 миллионов французских школьников и 2,6 миллиона студентов продолжают обучение через интернет. Но на карантине дети оказались в неравных условиях. Учителя потеряли контакт с 5–8% своих учеников. О том, что во Франции детские сады и школы постепенно возобновят работу с 11 мая, заявил в своем телеобращении 13 апреля президент Эмманюэль Макрон. Учительские профсоюзы и родительские комитеты выразили беспокойство в связи с этим решением, они не уверены в том, что можно обеспечить безопасное возвращение детей в классы.

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