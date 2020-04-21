После ночных беспорядков под Парижем полиция задержала десять человек

Как сообщает Le Parisien, в ночь с понедельника на вторник, 21 апреля, в ряде пригородов Парижа произошли столкновения между полицией и небольшими группами местной молодежи. Причиной беспорядков стал инцидент, произошедший в минувшую субботу, когда 30-летний мужчина врезался на мотоцикле в открытую дверь полицейской машины.

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Этой ночью в пригородах Аньере, Нантерре, Медоне, Кламаре и Женневилье молодые люди кидали петарды в сторону полицейских автомобилей и поджигали мусорные баки, отмечает Le Parisien. По итогам беспорядков, в парижском регионе были задержаны десять человек.

En direct depuis le quartier du Luth à #Gennevilliers une voiture de la bac prise pour cible par des tirs de feux d’artifices.#VilleuneuveLaGarenne #VilleneuveLaGarenne pic.twitter.com/cqdAwSvYi1 — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) April 20, 2020

Жители Женневилье кидают петарды в полицейский автомобиль.

Как сообщает AFP, мусорные баки жгли также в Ольне-су-Буа и в Сен-Дени к северу от Парижа. Однако в Сен-Дени, по данным префектуры французской столицы, не было столкновений с полицией. В префектуре уточнили, что пострадавших в результате ночных беспорядков нет.

В ночь с воскресенья на понедельник под Парижем также происходили беспорядки. Как сообщает AFP, были сожжены около 15 автомобилей, столько же мотоциклов, а также около 50 мусорных баков. В департаменте Сена-Сен-Дени были задержаны семь человек.

Беспорядки начались в парижском регионе после того, как в субботу около 22 часов в городе Вильнев-ла-Гарен 30-летний мужчина, который ехал на мотоцикле без каски, врезался в открытую дверь полицейской машины. Автомобиль стоял на светофоре. В результате аварии мужчина получил серьезное ранение левой ноги.

Как отмечает Le Parisien, показания полиции и свидетелей происшествия расходятся: непонятно, была ли дверь автомобиля уже открыта или же полицейские открыли ее, увидев приближающийся мотоцикл.

Прокуратура Нантерра начала два расследования по факту инцидента. Первое в отношении самого мотоциклиста за «незаконное вождение», второе — в отношении собравшихся на месте после аварии граждан по факту «угроз и оскорблений в адрес представителей сил правопорядка». Сам мотоциклист также подал иск против неустановленного лица за «насильственные действия при отягчающих обстоятельствах».

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