Эпидемия и карантин добавили проблем французскому агропрому

Транспортные проблемы, нехватка рабочих рук, перебои с поставками и дистрибуцией. Пандемия коронавируса серьезно осложнила работу пищевой промышленности. Некоторые продукты сегодня очень трудно или вообще невозможно найти. А цены на некоторые (особенно овощи и фрукты) резко подскочили. Все — поставщики и производители — как во Франции, так и за границей — стараются приспособиться к создавшейся ситуации. Обзор проблем — в материале журналистки RFI Ариан Гаффюри.

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Продовольственного кризиса во Франции нет. Страна является первым в Европе производителем сельскохозяйственной продукции, пищевая отрасль стоит на первом месте. В 18 тысячах предприятий агропрома заняты 430 тысяч человек. И тем не менее, с 17 марта, с начала карантина, связанного с коронавирусом, мука, растительное масло, яйца, макароны, сахар и еще несколько продуктов первой необходимости часто отсутствуют на прилавках супермаркетов и небольших продуктовых магазинов. Связано это с тем, что изменилось питание оказавшихся в вынужденном «заточении» людей. Рестораны, кафе, школьные и производственные столовые закрыты. Потребитель закупает продукты первой необходимости не только для того, чтобы три раза в день кормить семью, но и делает запасы на всякий случай.

«Существуют не столько опасения в возникновении нехватки продуктов, сколько опасения, что могут возникнуть проблемы во всей производственной цепочке, проблемы с обработкой, упаковкой, доставкой от производителя к конечному потребителю, так как многие центры дистрибуции закрыты. Это, скорее, проблемы логистики, чем самого производства. Такие проблемы возникают, в частности, с поставками овощей и фруктов», — пояснила RFI экономист Бюро информации и экономического прогнозирования Анн-Софи Альсиф. «Безусловно, отрасль потерпит значительные убытки, поскольку сталкивается с падением спроса, особенно экспортного, с закрытием ресторанов итд.», — уточнила она.

У французских аграриев в разных отраслях разные проблемы. На нехватку рабочих рук и спад спроса жалуются производители овощей, в частности, спаржи. «Спаржа — сезонный овощ, который пользуется большим спросом в ресторанах. А рестораны теперь закрыты», — отмечает Готье ле Мольга, замдиректора консалтингового агентства Agritel, специализирующегося на управлении рисками на сельскохозяйственных рынках.

Молочный реки и карантинные берега

«Еще одна отрасль, сильно страдающая от кризиса, — это молочная промышленность, которая вступает в период высокой производительности», — рассказывает Готье ле Мольга. Коровы возвращаются на пастбища и начинают давать много молока. «Из-за этого цены на масло, сухое молоко и сметану резко упали, так как спрос уменьшился. Даже если рядовые потребители и стали больше готовить и питаться дома, они не могут скупить всю сельскохозяйственную продукцию».

О проблеме перепроизводства не понаслышке знает фермер из региона Гранд Эст Стефан Менжо. «От фермеров, специализирующихся на разведении молочных пород коров, перерабатывающие предприятия требуют сократить поставки молока на 10% в апреле и мае — под угрозой штрафов. Творог и сыр сейчас вообще невозможно продать. К тому же рабочие этих предприятий часто используют свое право отказа от работы (droitderetrait— во французском трудовом праве работник имеет право отказаться от выполнения своих функций при наличии «серьезной и неизбежной угрозы его здоровью или жизни» — RFI). На молокозаводах не хватает рабочих рук. Экспорт в данный момент прекратился. Однако сократить производство очень трудно. Корова ведь живой организм, она не водопроводный кран, который можно открыть и закрыть. Поэтому на бойни отправляют больше коров, чем предполагалось. Но от этого страдают фермеры, которые разводят мясные породы коров и быков. Мы не знаем, как долго эта ситуация продлится», — рассказал RFI Стефан Менжо.

Рынок зерновых и французская житница

Если повсюду в Европе рынок молочных продуктов перенасыщен и закупочные цены на них падают, о зерновых — в частности, о пшенице — волноваться не стоит. Франция является первым европейским производителем пшеницы. Урожай этого года хороший, и Франция может продолжать экспортировать пшеницу в Алжир, Марокко, Египет — в страны, которые являются ее главными рынками сбыта зерновых.

Некоторая напряженность на рынке зерновых все-таки существует, потому что ряд стран проявляют осторожность из-за эпидемии коронавируса и страха перед капризами климата. «Точно так же, как покупатели ведут себя в супермаркетах, закупая макаронные изделия и муку, некоторые страны-импортеры увеличили объем своих запасов, в то время как часть государств ограничила свой экспорт», — пояснил RFI экономист и специалист по аграрным вопросам Филипп Шальмен.

«Это касается двух видов злаков: пшеницы и риса. Что касается риса, Индия и Вьетнам уменьшили его экспорт из-за проблем с логистикой. Что же касается пшеницы, речь идет об Украине, России и Казахстане. Но опасения тут беспочвенны: урожай зерновых во всем мире очень хороший, можно даже сказать рекордный», — отметил Филипп Шальмен.

Риск нехватки продовольствия в Африке

Тем не менее, Всемирный банк, вслед за другими международными организациями, такими как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и Всемирная организация здравоохранения, предупреждает о том, что пандемия может спровоцировать продовольственный кризис в уязвимых странах Африки. Эти страны импортируют продукты питания на 35 миллионов долларов в год. В 2020 году сельскохозяйственное производство может сократиться на 2,6%. Этот аграрный кризис надо добавить к надвигающейся рецессии.

«Это касается стран, в которых наблюдается хроническая нестабильность с продуктами питания. Они зависят от импорта, поэтому важно, чтобы страны-импортеры и экспортеры поддерживали международную торговлю продуктами питания», — предупреждает специалист по вопросам питания и продовольственных систем в FAO Флоранс Тартанак.

Существуют также проблемы логистики на местном уровне. «Нам сообщили, что в Нигерии небольшие мельницы, предназначенные для переработки злаков для скота, закрыты. Так что больше нет возможности перерабатывать зерновые, и скот нечем кормить», — отмечает Флоранс Тартанак.

Другая проблема логистики — иногда хаотичная доставка импортируемых продуктов, прибывающих морским или воздушным путем. «Во многих африканских странах мелкая розничная торговля — неформальный сектор, поэтому торговцы используют общественный транспорт или частный. И если возникнут проблемы с транспортом, там начнутся перебои с поставками. Мелкие торговцы останутся без дохода, а потребитель без продуктов. Таким образом, мы видим, насколько некие ключевые звенья нужны для того, чтобы цепочка работала», — добавила Флоранс Тартанак.

Именно поэтому очень важно, чтобы страны-доноры продолжали оказывать срочную помощь Африке, несмотря на то, что они ослаблены собственным кризисом, вызванным эпидемией коронавируса.

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