COVID-19: Институт Пастера предупредил французов о долгом пути к коллективному иммунитету

К 11 мая лишь 5,7%, то есть около 3,7 миллионов жителей Франции перенесут коронавирусную инфекцию. К такому выводу пришли специалисты института Пастера. Соответствующий доклад был обнародован во вторник, 21 апреля.

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Исследование проводилось институтом Пастера вместе с санитарным агентством Общественного здравоохранения Франции и Национальным институтом здоровья и медицинских исследований. Количество переболевших и инфицированных было вычислено при помощи математической модели.

С 11 мая во Франции постепенно начнется смягчение санитарных мер, принятых в стране для сдерживания эпидемии. Эксперты института Пастера подчеркивают, что 5,7% перенесших инфекцию недостаточно для возникновения так называемого коллективного иммунитета. Как заявил один из авторов исследования, эпидемиолог Симон Кошмез, предотвратить вторую волну эпидемии путем коллективной иммунизации было бы возможно, если бы к моменту снятия карантина 11 мая переболело 70% населения. Таким образом, чтобы избежать второй волны COVID-19, выход Франции из карантина должен проходить как можно более плавно.

В воскресенье, 19 апреля, премьер-министр страны Эдуар Филипп вновь предупредил, что быстро вернуться к привычному образу жизни французам не удастся, и отметил, что правительство занимается разработкой плана по поэтапному выходу из карантина. В понедельник, 20 апреля, официальный представитель правительства Сибет Ндиай заявила, что «план не готов».

В институте Пастера вычислили, что количество людей, у которых в результате заражения возник или в ближайшее время возникнет иммунитет к коронавирусной инфекции, зависит и от региона: в парижском регионе Иль-де-Франс их около 12%, в то время как в Бретани или Новой Аквитании — 2%.

Кроме того, в исследовании говорится, что в среднем инфицированные попадают в больницы лишь в 2,6% случаев. Если рассматривать показатели по возрасту и полу, мужчин старше 80 лет госпитализируют в 31% случаев заражения.

Симон Кошмез из института Пастера также отметил, что уровень смертности от заражения COVID-19 зависит от пола и возраста пациента. К примеру, среди мужчин риск летального исхода на 50% выше, чем среди женщин. Возраст усугубляет этот показатель. Всего же от последствий коронавирусной инфекции умирает около 0,53% пациентов.

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